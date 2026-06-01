한화, KAI 지분 총 9.04% 확보 2대 주주로… “연말까지 12%”

8% 추가… 26.4% 수출입銀 뒤이어
한화가 KAI 지분을 추가로 확보하며 수출입은행에 이어 이 회사의 2대 주주가 됐다.
한화는 16일 KAI의 지분을 한화에어로스페이스가 6.50%, 한화시스템이 1.53%를 취득했다고 공시했다. 한화에어로스페이스USA(HAUSA)가 보유한 지분 1.01%를 합치면 한화그룹이 보유한 KAI의 전체 지분은 9.04%가 된다. 26.41%를 보유한 수출입은행에 이어 두 번째로 많은 지분을 보유하게 되는 것이다.
한화에어로스페이스는 또 이날 이사회를 열고 올해 말까지 5000억 원을 투입해 지분을 9.97%(15일 KAI 종가 14만7600원 기준)까지 늘린다는 계획을 결의했다. 계획대로 투자가 실행되면 연말 한화그룹의 KAI 지분은 12%를 넘어서게 된다.
한화 측은 “두 회사의 기술력과 역량이 결합하면 비효율성이 사라지고 시너지가 발생해 국가 차원의 항공우주 경쟁력을 제고할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
하지만 KAI 노동조합은 한화의 이 같은 경영 참여 및 지분 인수에 반발하고 있다. KAI 노조는 지난달 4일 한화가 KAI의 지분 5%를 넘기자 같은 달 7일 성명서를 내고 “경쟁 기업이 경영에 참여하게 되면 사업 전략과 수주 계획, 연구개발 방향 등의 핵심 정보가 넘어가게 된다”고 주장했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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