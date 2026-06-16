슬리밍고그룹, ISO9001 품질경영시스템 인증 획득

AI기반 모바일 자세분석 앱 시장을 개척하고 있는 자세건강·웰니스 기업 ㈜슬리밍고그룹(Slimming Go Group, 대표 엄태호)이 KSA 한국표준협회(Korean Standards Association)의 ISO9001 품질경영시스템 인증을 획득했다고 16일 밝혔다.
ISO9001은 스위스 제네바에 본사를 둔 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 품질경영시스템에 대한 국제 표준 규격으로, 전 세계 모든 산업 분야에서 가장 널리 쓰이는 인증 중 하나다. 제품과 서비스가 일정한 품질로 안전하게 생산되도록 관리하는 ‘회사의 경영 시스템’이 국제 기준에 맞는지 인증해 주는 제도이다.
한국표준협회는 슬리밍고그룹의 제주 본사, 서울광명사업소 및 R&D센터, OEM 협력 생산공장에 대한 현장 심사를 통해 품질경영 시스템 운영 역량을 검증했다. 회사측은 “이번 ISO9001 인증은 슬리밍고그룹이 운영하는 고객 서비스 전반의 운영 체계가 국제 품질경영 기준에 부합함을 인정받은 것”이라고 강조했다.
슬리밍고그룹은 △경영 목표 및 전략 수립 △내부 운영 체계 관리와 함께 고객 상담 △자세 분석 △프로그램 운영 △사후관리 서비스 등 고객 접점 전반에 표준화된 운영 시스템을 구축하고 있다. 또 AI 기반 모바일 자세분석 어플리케이션(App) ‘플레이 슬리밍고(Play Slimming Go)’ 및 자세·웰니스 브랜드 ‘카페드슬리밍고(CAFÉ DE SLIMMING GO)’ 운영 전반에도 품질경영시스템을 적용하고 있다.
엄태호 대표는 “좋은 기술만으로는 고객 만족을 완성할 수 없다. 기술과 서비스, 운영 품질이 함께 성장할 때 비로소 고객의 신뢰를 얻을 수 있다“며 ”앞으로도 고객 중심 품질경영을 통해 자세건강·웰니스 시장의 새로운 기준을 만들어 가겠다”고 밝혔다.
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