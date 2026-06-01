[단신]신한-DB, 생산적 금융 신기술투자조합 출범 外

신한투자증권은 DB자산운용과 공동 운용 형태로 ‘신한-DB 생산적 금융 신기술투자조합’이 출범한다고 15일 밝혔다. 이 생산적 금융 투자 플랫폼은 신한금융그룹과 DB그룹이 250억 원씩 출자해 총 500억 원 규모로 출범한다. 조합은 국내 첨단산업 분야의 상장 및 비상장 기업에 투자한다. 상장사 전환사채(CB) 등 메자닌 투자를 통해 안정적인 수익 기반을 확보하고 성장성이 검증된 비상장 혁신 기업에 대한 프리 기업공개(IPO) 투자를 병행한다.
■ KB손보, 환자 이송-간병인 지원하는 건강보험
KB손해보험이 건강할수록 더 많은 혜택을 받을 수 있는 ‘KB 헬스케어+ 건강보험’을 선보였다. 건강관리 플랫폼 KB헬스케어와 연계해 내놓은 이번 상품은 기본 보장에 더해 평상시 건강관리 서비스와 암(유사 암 제외)·뇌혈관질환·허혈성심장질환 진단 시 병원 진료 예약, 간호사 동행, 환자 이송 및 차량 에스코트 서비스를 지원해 준다. 입원 치료 시에는 간병인을 지원하고, 퇴원 후 자택에서 요양할 땐 가사도우미도 지원한다. 보험료를 모두 낸 뒤에는 납입 면제 사유가 발생하지 않을 경우 건강 지원금을 지급한다. 중증질환 없이 만기까지 건강을 유지하면 추가 지원금도 준다.
■ 우리카드, OTT 반값에 결제 가능한 카드 출시
우리카드가 다양한 영역에서 생활비를 절감해 주는 ‘카드의 정석 2 데일리’를 선보였다. 전월 실적과 관계없이 국내외 가맹점에서 결제 시 1%의 할인 혜택을 제공하는 카드다. 전월 실적이 50만 원을 넘으면 주요 생활 영역에서 5%까지 할인을 제공한다. 음식점·배달앱, 이커머스·대형마트·다이소, 택시·주유소 등에서 월 최대 1만2000원까지 할인받을 수 있다. 온라인동영상서비스(OTT) 및 구독 서비스를 정기적으로 결제하면 50% 할인 혜택도 제공된다. 실물 카드의 연회비는 국내외 겸용 모두 2만5000원, 모바일 카드는 1만9000원이다.
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