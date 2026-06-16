EV-로봇-항공… K-모빌리티 ‘20개의 미래’를 본다

국내 모빌리티 기업과 기관, 지자체를 중심으로 국가 경제 기여 정도에 맞춰 사전 후보군 조사를 실시했다. 조사는 먼저 기업 정보, 기초 자료 등을 활용해 4월 23일부터 24일까지 리서치를 실시, 후보 기업(기관)을 선정했다. 이어 4월 27일부터 5월 22일까지 온라인 응모를 통해 후보 기업(기관)을 바탕으로 관련 제출 자료를 수렴했다. 경영 비전과 철학, 매출 및 재무 안전성, 외부 평가 등을 공통 항목으로 평가한 뒤 세부 부문별로 추가 심사를 진행했다. 5월 26일 이동기 심사위원장(서울대 명예교수)을 중심으로 최종 심사를 실시해 20개 수상 기업(기관)을 최종 선정했다.