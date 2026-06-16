“AI 자율제조 솔루션으로 글로벌 시장 선도할 것”

㈜에스에프에이가 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ AI 자율제조 로보틱스 부문 산업통상부 장관상을 수상했다.
1998년 삼성테크윈 자동화사업부에서 분사해 출범한 에스에프에이는 유통·반도체·이차전지·디스플레이 등 국내외 첨단산업 분야 전반에 AI 자율제조 로보틱스 솔루션을 공급하는 국내 대표 로보틱스 기업으로 성장했다.
자체 개발한 AI 솔루션과 물류 로봇을 기반으로 다양한 산업 현장에 스스로 판단하고 실행하는 자율제조 시스템을 제공하며 국내외 핵심 고객사에 폭넓은 납품 실적을 쌓아왔다. 국내외 특허 1322건을 보유하고 있으며 지속적인 R&D 투자를 바탕으로 AI 자율제조 기술의 완전 무인화 로드맵 구현을 위한 밑그림을 구체화해 나가고 있다.
기술력은 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 입증하고 있다. 에스에프에이의 수출 비중은 63%에 달하며 K-AI 자율제조 로보틱스 기술의 글로벌 확산을 이끌고 있다. 2025년 연결 기준 매출 1조6309억 원을 달성하며 명실상부 첨단 로보틱스 기업으로서의 입지를 공고히 했다. 에스에프에이는 2030년까지 AI 자율제조 로보틱스 솔루션의 완전 무인화 구현을 핵심 비전으로 삼고 글로벌 제조 장비 시장 공략에 속도를 내고 있다.
R&D는 물론 공정 장비 사업과 물류 시스템 사업을 이끌며 로보틱스 산업 현장에서 풍부한 경험을 쌓아온 김상경 대표이사는 “완전 무인화 비전을 실현해 글로벌 제조 장비 시장을 선도하는 AI 자율제조 로보틱스 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.
댓글 0