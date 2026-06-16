4500명 인력 공급… 산업 현장 ESG 생태계 구축

㈜아람인테크가 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ 친환경 산업지원 ESG 부문 기후에너지환경부 장관상을 수상했다.
2002년 설립된 아람인테크는 보그워너모빌리티코리아·대한항공 등 K모빌리티 주요 현장에 총 4500명 규모의 전문 인력을 공급하며 산업 인적 인프라를 안정적으로 지원해왔다. 단순 인력 파견을 넘어 현장 특성에 맞는 직무 교육과 안전 관리 체계를 함께 제공하는 방식으로 산업지원 서비스의 새로운 기준을 제시했다. 여성·고령 인력의 높은 채용 비중을 유지해 포용적 고용 모델을 실현하고 전국 5개 지사와 해외 법인을 기반으로 신속한 현장 대응력도 확보했다. 자동차·항공·제조업 등 K모빌리티 핵심 산업 전반의 현장을 지원하며 안정적 생산 운영에 직접 기여해왔다.
ISO 14001·45001·9001 인증과 근로자보호 클린기업 인증을 바탕으로 ESG 기반 산업지원 서비스를 체계적으로 운영하고 있으며 2023 K-ESG 경영대상 환경부장관상 수상으로 ESG 경영 우수성을 공인받았다. 매출 982억 원 규모의 강소기업으로 성장하며 K모빌리티 전환 시대의 든든한 인적 기반을 다져온 점, 고용의 포용성과 환경 경영이 균형을 이룬 ESG 경영 모델로 산업지원 서비스 분야의 새로운 표준을 정립했다는 점이 높이 평가됐다. 모빌리티 산업의 현장은 기술만큼 사람이 중요하다는 철학을 창업 이래 경영 전반에 일관되게 관철해온 결과다.
이서윤 대표는 “포용적 고용과 ESG 경영으로 K모빌리티 산업의 지속가능한 성장 기반을 계속 뒷받침하겠다”고 밝혔다.
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