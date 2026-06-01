정의선, ‘르망 24시’ 찾아 제네시스 레이싱팀 격려

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최고 권위의 내구 레이스 대회인 프랑스 ‘르망 24시’ 현장을 방문했다. 14일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 13일(현지 시간) 프랑스 르망의 라사르트 서킷에서 열린 르망 24시 대회를 찾았다. 정 회장은 이날 오전 제네시스 마그마 레이싱(GMR) 팀의 정비 및 운영 지원 공간인 ‘GMR 개러지’를 방문해 선수들과 정비사들에게 직접 준비한 선물을 나눠주며 팀 사기를 북돋웠다. 루크 동커볼케 현대차 사장 등과 함께 행사장에 마련된 제네시스 부스를 찾아 전시물 등을 살피기도 했다.
정 회장은 이날 오후 주요 내외빈을 대상으로 진행된 VIP 서킷 퍼레이드에도 참가했다. 장재훈 현대차그룹 부회장 역시 이날 르망 현장을 찾아 정 회장과 함께 GMR 팀을 격려하고 개막식에 참석했다. 르망 24시는 국제자동차연맹(FIA)이 주관하는 세계내구선수권대회(WEC)의 핵심 라운드다. 24시간 동안 약 14km의 트랙을 반복 주행해 가장 긴 거리를 달린 팀이 우승한다. 제네시스는 한국 자동차 브랜드 최초로 르망 24시에 출전했다.
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