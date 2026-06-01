스페이스X, 공모가 135달러 확정… 사상 최대 IPO

일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코를 제치고 사상 최대 규모의 기업공개(IPO)에 성공했다.
12일 로이터통신 등 외신에 따르면 스페이스X는 11일(현지 시간) IPO 공모가를 주당 135달러(약 21만 원)로 확정하고 약 5억5556만 주를 매각해 750억 달러(약 114조 원)를 조달하게 됐다. 2019년 아람코 조달액(294억 달러)의 2.5배 규모다. 공모가 기준 기업 가치만 1조7700억 달러(약 2690조 원)에 이른다. 스페이스X 주식은 12일 종목 코드 ‘SPCX’로 미 나스닥에 상장돼 거래를 시작하는데 공모가 수준을 유지하면 메타, 테슬라를 제치고 단숨에 미 증시 시가총액 7위에 올라설 전망이다.
기업 가치가 부풀려졌다는 우려도 적지 않지만 투자 열기는 뜨겁다. 세계 최대 자산운용사 블랙록이 최소 50억 달러(약 7조6000억 원)를 청약했고 개인투자자 주문도 700억 달러(약 106조4000억 원)를 넘어섰다. 위성 인터넷 시장을 사실상 독점하고 있는 데다 ‘우주 기반 인공지능(AI) 데이터센터’라는 청사진을 내세운 스페이스X의 성장 잠재력을 높이 평가한 결과다. 킴 포러스트 보케캐피털파트너스 최고투자책임자(CIO)는 “지금 스페이스X 주식을 사는 사람들은 단순히 기업에 투자하는 것이 아니라 인류가 지구를 벗어나는 미래 그 자체에 베팅하고 있는 것”이라고 로이터통신에 말했다.
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