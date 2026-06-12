수원·부산·성남에 스마트도시 조성…국비 최대 160억 지원

국토교통부가 올해 스마트도시 조성사업 대상지로 경기 수원시, 부산, 경기 성남시를 선정했다. 데이터허브 시범솔루션 발굴사업에는 경남과 충남 태안군이 선정됐다.
국토교통부는 ‘2026년 스마트도시 조성사업’ 공모 결과 이같이 선정됐다고 12일 밝혔다. 스마트도시 조성사업은 인공지능(AI)·스마트기술을 활용하여 다양한 도시문제 해결과 스마트도시 산업 활성화를 지원하는 3개년 사업이다.
거점형 스마트도시로 선정된 수원시는 3년간 최대 국비 160억 원을 지원받는다. 국비와 지방비를 1 대 1로 매칭하는 방식이다. 수원시는 피지컬 AI 기반의 시민 체감형 스마트도시 서비스를 구축하고 카셰어링, 주차로봇 등을 스마트 모빌리티 체계를 구축할 계획이다. 로봇배송, 순찰로봇 등 시민의 생활 편의와 안전을 위한 서비스도 도입한다.
스마트도시 특화단지로 선정된 부산과 성남시는 각각 최대 국비 80억 원을 지원받는다. 부산은 센텀시티를 중심으로 AI 기반 도시실증 플랫폼을 구축해 미래형 도시서비스 실증에 나선다. 성남시는 판교테크노밸리와 분당서울대병원 일대를 데이터 기반 라이프모빌리티 특화단지로 조성할 계획이다.
데이터허브 시범솔루션 발굴사업에는 경남과 충남 태안군이 선정됐다. 각 지방정부에 1년간 국비 최대 10억 원이 지원된다. 데이터허브 사업은 광역 단위 데이터허브를 기반으로 범용 솔루션을 발굴하는 1년 짜리 사업이다.
경남은 관광객 이동, 체류 데이터를 활용한 광역 공동활용 플랫폼 ‘경남 모두다’를 구축한다. 연령대별 맞춤형 관광 코스를 제안하고 실시간 혼잡도를 분석해 교통·주차 분산을 유도한다. 태안군은 AI 연안 안전관리 체계를 구축하고 해양안전 스마트 운영 지원 솔루션인 ‘태안 안심해(海)’를 개발한다. 해양·기상 데이터를 분석해 익수·고립 등 이상상황을 탐지하는 기능 등이 탑재된다.
이기봉 국토부 도시정책관은 “스마트도시의 진정한 완성은 화려한 인프라 구축에 그치지 않고 지방정부가 주도권을 갖고 책임 있게 운영하는 데 있다”며 “정부도 든든한 조력자로서 상시 소통하고 지원할 것”이라고 밝혔다.
이번 공모에 선정된 지방정부의 사업계획 자료는 스마트시티 종합포털(www.smartcity.go.kr)에서 15일부터 확인할 수 있다.
댓글 0