AI기반 요양시설 매칭 플랫폼 요양이, 뉴패러다임인베스트먼트서 프리A 투자 유치

AI 기반 요양시설 매칭 플랫폼 요양이가 뉴패러다임인베스트먼트로부터 프리A(Pre-A) 투자를 유치했다고 10일 밝혔다.
요양이는 보호자들이 요양시설을 비교할 수 있도록 지역과 목적에 따른 시설 정보를 제공하는 플랫폼이다. 재활, 신축, 종교 등 조건별 검색과 비교 데이터를 제공하며, 유튜브 채널 ‘요양이TV’를 통해 전문가 현장 리뷰와 시설 소개 영상도 운영하고 있다.
이번 투자금은 음성인식(STT) 기술과 AI 분석을 활용한 ‘플랫폼 2.0’ 고도화와 AI 기반 행정 자동화 솔루션 개발에 투입될 예정이다. 요양이는 이를 통해 요양시설 정보 제공 서비스를 넘어 상담 데이터, 행정 자동화, 산업 연계 서비스를 아우르는 실버케어 플랫폼으로 사업 범위를 넓혀갈 계획이다.
정웅택 요양이 대표는 “축적된 상담 데이터와 AI 기술을 결합해 이용자 편의성을 높이고 요양산업의 디지털 전환에 기여하겠다”고 말했다.
박제현 뉴패러다임인베스트먼트 공동대표는 “요양이는 수요자 신뢰를 기반으로 B2B 구독 매출 구조를 구축하며 성장성을 보여주고 있다”며 “TIPS 프로그램 연계와 후속 투자 유치, 전략적 파트너십 구축 등을 지원할 계획”이라고 전했다. 이어 “복지용구 커머스 그레이스케일, 장례 플랫폼 첫장컴퍼니 등과의 데이터 연계를 통해 시니어 라이프케어 생태계 전반의 시너지를 확대해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.
한편, 요양이는 요양시설을 대상으로 입점, 영상 제작, 상담 연계 등을 포함한 B2B 구독 모델을 운영 중이다. 유료 제휴 요양기관은 2024년 14개소에서 2025년 82개소로 증가했으며, 회사는 올해 150개 기관 확보를 목표로 하고 있다. 매출은 2024년 2억 원에서 2025년 7억7000만 원으로 늘었다. 요양이는 향후 위탁급식 유통, 시니어 B2B 교육, 요양시설 매매 및 승계 컨설팅 등으로 사업 영역을 넓힐 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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