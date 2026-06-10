“하자보증 끝나기 전 다시 점검”… GS건설, 자이 공용부 보수 확대

GS건설은 입주를 마친 자이(Xi) 단지의 공용부를 선제적으로 점검하고 보수하는 ‘먼저보고 새로고침’ 캠페인을 확대 시행한다고 10일 밝혔다.
먼저보고 새로고침은 입주 1~2년 차 단지를 대상으로 조경과 커뮤니티 시설, 주차장 등 공용부의 품질 상태를 점검하고 필요한 보수를 진행하는 사후관리 프로그램이다. 입주민이 하자를 접수한 뒤 보수하는 기존 방식과 달리 GS건설이 단지를 먼저 찾아 점검하는 방식으로 운영된다.
GS건설은 지난해부터 해당 캠페인을 시행해 왔다. 올해부터는 해당 단지의 본공사에 참여했던 직원과 협력사 관계자가 점검에 직접 참여하도록 운영 방식을 개편했다.
그동안 준공 이후 하자 접수와 보수는 고객서비스 담당 부서를 중심으로 이뤄졌다. 앞으로는 시공 당시 현장 여건과 공정별 특성을 파악하고 있는 본공사 담당자도 입주 이후 단지를 다시 찾아 공용부 상태를 살펴본다.
시공 담당자는 실제 입주민이 이용하는 환경에서 사용 편의성과 유지관리 상태, 마감 품질 등을 확인하고 보수가 필요한 부분을 점검한다. GS건설은 이를 통해 공용부 하자 조치의 정확도를 높이고 시공 담당자의 품질관리 책임도 강화한다는 방침이다.
점검 과정에서 확인된 문제와 개선 사항은 신규 현장의 설계와 시공, 마감 관리에도 반영할 예정이다. 준공 이후 실제 사용 과정에서 발생한 불편 사항을 품질관리 자료로 축적해 다른 현장에서 비슷한 문제가 발생하는 것을 줄이겠다는 설명이다.
캠페인에 참여한 GS건설 시공 담당자는 “준공 이후 입주민의 시선에서 단지를 다시 살펴보니 시공 당시와는 다른 관점에서 품질을 확인하게 됐다”면서 “실제 사용 과정에서 나타난 불편 요소와 개선점을 향후 현장 관리에 반영하겠다”고 말했다.
GS건설은 올해 2개 단지에서 개편된 캠페인을 시범 운영했다. 하자보수 보증기간이 끝나기 전에 단지를 찾아 공용부를 점검하고 확인된 사항과 처리 계획을 담은 보고서를 입주민에게 제공했다고 한다.
GS건설 관계자는 “입주 이후에도 단지의 품질 상태를 지속적으로 확인하기 위해 캠페인 운영 방식을 개편했다”면서 “선제 점검과 입주민 소통을 통해 준공 이후 품질관리를 강화하겠다”고 말했다.
한편 GS건설은 최근 하자 판정 지표에서도 과거보다 개선된 모습을 보이고 있다. 국토교통부가 지난 3월 공개한 2026년 상반기 공동주택 하자 판정 현황에 따르면 GS건설은 2025년 9월부터 올해 2월까지 최근 6개월간 하자 판정 건수 상위 20개 건설사 명단에 포함되지 않았다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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