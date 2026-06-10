케이에스더블유, 박수홍 모델 벽지 ‘그랑디(GranD)’ 출시 …프리미엄 벽지 시장 본격 공략

방송인 박수홍이 모델로 나선 벽지 그랑디(GranD)가 정식 출시됐다. 벽지전문기업 케이에스더블유(KSW)는 그랑디 출시와 함께 프리미엄 벽지 시장 공략에 본격적으로 나선다.
신제품 그랑디는 전 제품에 종이 원단 가격보다 약 70% 가격이 높다고 알려진 고급 부직포 원단을 적용한 프리미엄 벽지다. 부드럽고 유연한 원단감을 바탕으로 깔끔한 조인 마감, 천장 시공 편의성, 시공 시간 단축, 고강도 표면을 핵심 경쟁력으로 내세운 전략 제품이다.
해당 벽지는 일반 종이 원단 기반 벽지와 달리 수분과 풀의 영향을 상대적으로 적게 받아 시공 안정성을 높였다. 정렬, 맞댐, 코너 처리, 천장 시공 등 실제 도배 현장에서 작업 편의성을 높이고, 조인 부위를 안정적으로 맞물리게 해 이음매가 두드러지지 않는 깔끔한 마감이 가능하도록 설계됐다.
지난 4월 30일 박수홍 씨 자택에 그랑디를 직접 시공한 ‘생활의 달인’ 이진희 도배 장인은 “촉감이 부드럽고 엠보감이 좋으며, 이음매가 깔끔해 롤러질이 거의 필요 없다. 간접 조명 아래에서도 가로줄 무늬가 두드러지지 않는다”고 평가한 바 있다.
또한 그랑디는 영국 에머슨(Emerson) 설비 기반의 생산라인을 통해 깊고 섬세한 엠보 표현을 구현했다. 가까이서 보면 정교한 표면 질감이 살아 있고, 멀리서 보면 공간에 깊이감과 입체감을 더해주도록 했다. 전 제품에 고강도 표면 사양을 적용해 생활 스크래치, 가구 접촉, 청소기 충격, 반려동물 긁힘 등에 대한 부담을 줄였다.
케이에스더블유는 ‘그랑디’ 출시를 계기로 전국 대리점과 인테리어점, 도배사, 실수요 고객을 대상으로 제품 홍보와 체험 마케팅을 확대할 방침이다. 방송인 박수홍 씨 부녀를 전속 모델로 한 브랜드 마케팅도 강화해 그랑디의 제품력과 인지도를 높여갈 계획이다.
케이에스더블유 정필모 사장은 “그랑디는 보는 순간 더 고급스럽고, 시공하면 더 편하며, 생활하면서 더 차이가 느껴지는 제품을 목표로 개발됐다”며 “고객은 물론 도배사와 대리점이 자신 있게 추천할 수 있는 고급 프리미엄 부직포 벽지로 시장에 안착시키겠다”고 말했다.
케이에스더블유 박식순 회장은 “그랑디는 우리 회사가 프리미엄 벽지 시장에서 새로운 기준을 세우기 위해 준비한 전략 제품“이라며 ”고급 부직포 원단, 깔끔한 조인 마감, 고강도 표면, 우수한 시공성, 섬세한 엠보 기술을 바탕으로 국내 프리미엄 벽지 시장을 선도하고 세계 시장에서도 인정받는 K-벽지 대표 브랜드로 성장시켜 나가겠다”고 포부를 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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