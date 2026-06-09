SK하이닉스 레버리지 ETF 3종, 투자유의종목으로 적출

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 9일 17시 09분

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삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 27일 상장됐다. 이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스 등락률을 각각 2배 추종한다. 투자자는 금융투자협회 금융투자교육원 홈페이지에 접속해 ‘한눈에 알아보는 레버리지 ETF 가이드 교육’을 이수한 뒤, 발급된 수료증 번호를 이용중인 증권사 앱에 등록해야 한다. 또 최소 조건인 기본예탁금 1000만원을 계좌에 예치해 예수금이나 주식 잔고 형태로 채워져 있어야 최종 매매가 가능하다. 사진은 이날 오전 거래되고 있는 해당 ETF 화면. 2026.05.27. [서울=뉴시스]
삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 27일 상장됐다. 이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스 등락률을 각각 2배 추종한다. 투자자는 금융투자협회 금융투자교육원 홈페이지에 접속해 ‘한눈에 알아보는 레버리지 ETF 가이드 교육’을 이수한 뒤, 발급된 수료증 번호를 이용중인 증권사 앱에 등록해야 한다. 또 최소 조건인 기본예탁금 1000만원을 계좌에 예치해 예수금이나 주식 잔고 형태로 채워져 있어야 최종 매매가 가능하다. 사진은 이날 오전 거래되고 있는 해당 ETF 화면. 2026.05.27. [서울=뉴시스]
SK하이닉스의 하루 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF) 3종이 투자유의종목 가능성을 예고하는 1차 경보를 받았다.

9일 한국거래소는 전날 오후 9시경 한국투자신탁운용, 하나자산운용, 키움자산운용의 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 3종에 대해 ETF 투자유의종목 적출을 공시했다. 적출은 투자유의종목 지정 절차 중 첫 단계로 일종의 1차 경보에 해당한다. 투자유의종목으로 적출된 종목이 10거래일 이내 다시 적출될 경우 ‘적출→지정 예고→지정’ 단계에 따라 투자유의종목으로 지정될 수 있다.

해당 ETF들은 SK하이닉스의 수익률을 2배로 추종하는데, 전날 장 마감 당시 실시간 괴리율이 규정상 관리의무 기준(국내 자산 3%, 해외 자산 6%)을 2배 이상 초과했다. 괴리율은 ETF의 실제 가치인 순자산가치(NAV)와 시장에서 거래되는 가격의 차이를 나타낸다. 괴리율이 양(+)으로 클수록 투자자들이 실제 가치보다 더 비싸게 ETF를 사는 셈이다.

SK하이닉스 주가는 8일 7.68% 하락했다가 9일 15.91% 급등하는 큰 변동성을 보이며 레버리지 ETF의 변동성이 커졌다. ACE SK하이닉스단일종목레버리지의 경우 8일 유동성공급자(LP)의 호가 제출 의무가 없는 장 마감 직전 50%가량 급등하면서 괴리율이 90%로 커졌다. 그 때문에 9일 가격이 NAV로 수렴하며 내린 탓에 SK하이닉스 주가가 상승했는데도 오히려 하락 마감했다.
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홍석호 기자 will@donga.com
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