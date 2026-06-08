정의선 회장 협력 제안에… 젠슨 황 CEO, ‘삼겹살·새만금AI밸리’로 화답

젠슨 황 CEO 8일 현대차그룹 양재사옥 방문

정의선 회장 “엔비디아는 필수 파트너”… 새만금 협력 제안

황 CEO ‘새만금AI밸리’ 첫 언급… “삼겹살 있다면 투자”

‘모빌리티·로보틱스·AI’ 협력 분야 논의

자동차처럼 ‘AI 팩토리’ 필요성 강조

황 CEO “25년 넘는 인연 한국인 사랑에 매우 감사”

크게보기 (왼쪽부터) 김흥수 부사장, 이한우 부사장(현대건설 대표), 정의선 회장, (뒤에) 장재훈 부회장, 박민우 사장(포티투닷 대표), 진은숙 사장, 신승규 부사장.

이날 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “정의선 회장께서 새만금에 엔비디아를 초대했다”며 “훌륭한 돼지구이 바비큐(삼겹살)가 있다면 새만금에 기꺼이 엔비디아를 구축할 것”이라고 말했다. 특유의 재치 있는 언변으로 정의선 회장 제안에 화답한 것이다.새만금 프로젝트는 현대차그룹이 약 9조 원을 투입해 군산 새만금 일대에 로봇과 인공지능(AI), 수소에너지 등이 융합된 ‘미래기술 혁신성장거점’을 구축하는 사업이다. 로봇 제조 및 부품 클러스터부터 AI 데이터센터 건립, 태양광 발전 시설 조성, 수전해 플랜트, AI 수소 시티 조성 등을 주요 내용으로 한다.

사옥 1층 둘러본 젠슨 황 CEO “현대차 공장으로 이사하고 싶다”

크게보기 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 인사하고 있다.

크게보기 젠슨 황 엔비디아 CEO.

크게보기 젠슨 황 엔비디아 CEO가 사인을 하고 있다.

젠슨 황 CEO가 현대차그룹 본사를 방문한다는 소식에 양재사옥 동관 1층 출입구는 직원들과 취재진들로 붐볐다. 정의선 회장과 장재훈 현대차그룹 부회장, 박민우 사장(포티투닷 대표), 진은숙 사장(현대차·기아 ICT담당), 이한우 부사장(현대건설 대표), 김흥수 부사장(현대차그룹 글로벌전략담당), 신승규 부사장(현대차 전략기획실) 등이 입구 앞에서 황 CEO를 기다렸다.황 CEO는 정 회장과 현대차그룹 경영진의 안내를 받으면서 양재사옥 1층에 배치된 전시물을 관람했다. 현대차 첫 승용차 포니와 식물에 물을 주는 로봇, 양재사옥 보안용으로 투입된 스팟 시큐리티로봇 등을 살펴봤다.사옥을 둘러본 황 CEO는 “현대차그룹 사옥이 아름답고 에너지가 넘친다”며 “이렇게 좋다면 (엔비디아) 사무실을 현대차그룹 공장으로 이사가고 싶다”고 소감을 밝혔다.

현대차그룹-엔비디아, 모빌리티·로보틱스 분야 AI 협력 방안 논의

크게보기 젠슨 황 엔비디아 CEO.

크게보기 정의선 회장(오른쪽)과 젠슨 황 CEO가 질의응답을 하고 있다.

이후에는 정 회장 등 현대차그룹 경영진과 함께 비공개 회의를 진행했다. 회의를 마친 황 CEO는 현대차그룹 역량을 추켜세우면서 엔비디아와 파트너십이 확장되고 있다고 소감을 전했다. 황 CEO는 “현대차그룹은 놀라운 모빌리티 기술과 중공업, 제조, AI 다음 단계인 로봇공학 역량을 보유했고 다른 기업들과 차별화된 경쟁력을 보유하고 있다”며 “모빌리티부터 로봇공학과 AI 팩토리에 이르기까지 모든 AI 분야에서 현대차그룹과 파트너십을 맺게 돼 영광이다”고 말했다. 이어 “아직은 말할 수 없지만 많은 사람들이 기대하는 흥미로운 프로젝트들이 있다”고 덧붙였다.정 회장 역시 “모빌리티와 로보틱스 등 다양한 분야에서 엔비디아와 협력하게 된 것이 매우 영광”이라고 화답하면서 “인류에게 도움을 주는 기술을 구현하는데 엔비디아는 가장 중요한 파트너”라고 강조했다.이날 회의에서는 구체적으로 자율주행 모빌리티와 로보틱스, AI 적용 방안 등에 대한 논의가 오간 것으로 전해졌다. 특히 AI를 모빌리티와 로보틱스에 적용하는 방안을 논의하는 과정에서 새만금AI밸리가 언급된 것으로 알려졌다.황 CEO는 “이제 AI가 유용하다는 것을 입증했고 실제로 수익을 창출하는 시대가 열린 상황으로 많은 국가들이 AI 인프라 구축을 원하는데 한국의 경우 로보틱스 기술과 연계한 대규모 AI 인프라를 보유하게 될 것으로 확신한다”며 “이 과정에서 자동차가 공장에서 생산되는 것처럼 AI가 생산되는 AI 팩토리가 필요할 것”이라고 설명했다.

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크게보기 현대차그룹 양재사옥을 둘러보는 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO.

크게보기 젠슨 황 엔비디아 CEO가 방문한 현대차그룹 양재사옥 1층.

이번 한국 방문 소감에 대해서는 “PC와 인터넷 시대인 약 25년 전부터 한국과 인연을 이어가고 있고 엔비디아와 한국 기술 산업은 함께 성장했다”며 “게임으로 성장하던 시절부터 엔비디아를 알아봐주고 한국 사람들이 보여준 따뜻한 환영과 사랑에 매우 감사하다”고 말했다.