농협, 비료가격 지원 확대… 농업인 구매가는 5.4% 인상

농협은 정부·지자체와 함께 총 723억 원을 투입해 무기질비료 가격 지원사업을 추진한다고 8일 밝혔다.
이번 사업에는 정부 271억 원, 지자체 181억 원, 농협 271억 원이 투입된다. 비료업체의 공급가격이 평균 27.8% 올랐지만 지원사업을 통해 농업인이 부담하는 비료 가격 인상률은 5.4% 수준으로 낮아질 것으로 농협은 설명했다.
올해 초 중동 지역 정세 불안으로 요소 수입에 차질이 발생하면서 비료 수급 불안 우려가 제기됐다. 농협은 국내 비료업체와 협력해 수입선을 동남아시아 등으로 다변화하고 농번기에 필요한 원재료를 조기에 확보해 왔다.
지난해 10월부터는 예약구매 체계를 운영해 비료업체의 원재료 선확보를 지원했다. 무기질비료 수급동향 합동 태스크포스(TF)를 통해 원자재 수급과 시장 상황도 점검했다. 농협은 이를 바탕으로 약 100일 동안 비료 가격을 동결했다고 전했다.
다만 전쟁 장기화와 고환율 등의 영향으로 비료 원재료인 요소와 암모니아 가격이 각각 77%, 80% 오르면서 국내 비료업체의 생산비 부담도 커졌다.
농협은 정부와 국회에 무기질비료 가격 지원 확대를 건의했으며 지난 4월 10일 추가경정예산에 관련 사업비가 반영됐다.
강호동 농협중앙회장은 “추가경정예산 확보를 통해 농업인의 비료 구입 부담을 덜 수 있게 됐다”며 “비료 수급 안정과 가격 부담 완화를 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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