최태원 “엔비디아와 메모리 넘어 미래 AI 팩토리 협력”…AI인프라 동맹

SK하이닉스가 엔비디아와 글로벌 AI(인공지능) 팩토리 구축을 위한 차세대 메모리를 공동 개발한다고 8일 발표했다. 또 반도체 설계 및 제조를 가속화하는 장기 기술 파트너십을 강화하기로 했다. 최태원 SK그룹 회장은 “(양사가) 주로 (해왔던 것이) 메모리 협력인데 지금부터는 협력의 차원을 높이는 것”이라고 설명했다.
최 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 오전 서울 종로구 SK서린빌딩에서 이같은 협력안을 발표했다. SK하이닉스는 이번 파트너십을 통해 AI 인프라∙퍼스널 AI∙피지컬 AI 등 엔비디아가 개척하는 AI 분야 신시장에도 진출한다. 양사는 최신 AI 가속기 ‘베라 루빈’, 베라 CPU(중앙처리장치), RTX 스파크 PC, 젯슨 토르 로보틱 컴퓨팅 플랫폼용 메모리를 공동 개발할 예정이다. 황 CEO는 이를 언급하며 “이번 파트너십의 핵심 요소들”이라고 설명했다.
최 회장은 “미래는 AI팩토리를 엔비디아와 같이 만들어 가겠다”며 “엔비디아와 개발하는 연구개발(R&D) 로드맵을 만들고 공유해서 미래 AI 수요에 더 빨리 적응할 수 있도록 협력을 하겠다”고 말했다. 황 CEO도 “전 세계적으로 현재 더 많은 AI 팩토리를 원하는 수요가 엄청나게 많다”며 “우리가 이번 파트너십을 맺은 이유는 바로 이것 때문”이라고 설명했다. 이어 “우리는 이제 막 AI 인프라 구축의 시작 단계에 있으며, 미래는 대단히 밝다”고 이야기했다.
황 CEO는 반도체주가 급락한 것과 관련해 “주가와 관련해서는 모두가 아주 기뻐해야 한다”며 “지금 할인된 가격에 살 수 있기 때문이다. 사실이다”라고 했다. 그는 “인터넷이 전 세계의 기반 시설이었던 것처럼 AI는 세계의 기반 시설이 될 것”이라고 강조했다.
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