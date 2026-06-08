시진핑, 베이징서 평양으로 출발…펑리위안 여사 동반

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 8일 11시 15분

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시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장. 평양 노동신문=뉴스1
시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장. 평양 노동신문=뉴스1
시진핑(習近平) 중국 국가주석이 8일 북한을 방문하기 위해 베이징을 출발했다.

중국 관영 신화통신은 이날 “시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장의 초청으로 북한 국빈 방문을 위해 베이징을 출발했다”고 보도했다.

신화통신에 따르면 시 주석의 방북에는 부인 펑리위안 여사를 비롯해 차이치 중국 공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙판공청 주임, 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장이 동행했다.

시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만이다. 북중 정상의 만남은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 행사 당시 김정은 북한 국무위원장의 방중 이후 약 9개월 만이다.

#시진핑#국빈#방북#김정은#중국#북한
송치훈 기자 sch53@donga.com
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