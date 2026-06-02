한국비즈플랜 파트너, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 정책자금컨설팅 부문 1위 수상

한국비즈플랜 파트너가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 정책자금 컨설팅 부문 1위에 선정됐다.
한국비즈플랜파트너는 정책자금 및 정부지원금 분야를 중심으로 소상공인과 중소기업의 자금 전략 설계를 돕는 컨설팅 서비스를 운영하고 있다. 기업의 업종, 신용도, 대표자 이력 등을 종합적으로 분석해 정책금융기관별 기준에 맞는 자금 계획 수립을 지원하는 것이 특징이다.
특히 기술보증기금, 신용보증재단, 중소벤처기업진흥공단, 소상공인시장진흥공단, 신용보증기금 등 주요 정책금융기관의 심사 기준을 분석해, 기업별 상황에 적합한 전략 수립 방향을 제시하고 있다.
또한 정책자금 신청 과정에서 발생할 수 있는 행정·재무상 문제를 점검하고 사후 관리도 지원하고 있다.
민주원 대표는 “정책자금은 기업 상황에 맞는 전략적 접근이 중요한 분야”라며 “소상공인과 중소기업이 각종 지원 제도를 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 돕는 데 집중하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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