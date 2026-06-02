중동사태로 원부자재 수급 타격…中企 ‘원가 상승·공급 불안’ 이중고

중동 정세 불안이 원부자재 수급에 직격탄으로 작용하면서 국내 중소기업들이 원가 상승과 공급 불안이라는 이중고에 직면한 것으로 나타났다.
2일 중소기업중앙회는 5월 15일부터 31일까지 원부자재를 수급하고 있는 중소기업 410개사를 대상으로 실시한 ‘중동 관련 중소기업 원부자재 수급 애로 설문조사’ 결과를 이 같이 발표했다. 이번 조사는 중동 사태의 영향을 직접적으로 받는 석유화학 원료, 비철금속, 건설·토목자재, 전기·전자부품 소재 등을 사용하는 기업을 중심으로 이뤄졌다.
조사 결과 중동 정세 이후 생산활동에 미친 영향으로는 ‘원가 부담 증가’가 94.6%로 가장 높았다. ‘원부자재 물량 부족’을 겪고 있다는 응답도 80.7%에 달했다. 올해 2월 말과 비교해 주요 원부자재 평균 매입단가가 20% 이상 올랐다고 응답한 기업은 전체의 71.9%였다. 특히 포장재·필름·종이를 사용하는 기업군의 경우 원부자재 가격이 80% 이상 폭등했다는 응답이 31.4%에 달했다. 이는 전체 평균 15.1%의 2배를 웃도는 수준으로, 해당 업종이 가장 심각한 원가 압박을 받고 있는 것으로 분석된다고 중기중앙회는 설명했다.
재고 상황도 녹록지 않다. 주요 원부자재 재고 확보 수준을 묻는 질문에 평상시 적정 재고 수준 대비 현재 재고를 70% 미만으로 보유하고 있다는 응답이 65.9%에 달했다. 현재 보유한 재고로 버틸 수 있는 기간이 ‘1개월 미만’이라고 답한 기업도 36.1%로 조사됐다.
중동 정세가 3개월 이상 지속될 경우 대응 계획에 대해서는 ‘기타’가 54.2%로 가장 많았고, ‘조업 축소’가 39.8%로 뒤를 이었다. ‘기타’로 응답한 222개사 중 204개사가 ‘별도 계획 없음’이라고 답해 전체 응답기업의 49.7%가 사태 장기화에 대한 뚜렷한 대응책을 마련하지 못한 것으로 나타났다.
중소기업들은 원부자재 수급 안정을 위해 정부가 우선 추진해야 할 정책으로 ‘원부자재 가격 및 공급상황 모니터링 강화’(30.0%)를 가장 많이 꼽았다. 이어 ‘납품단가 조정 및 납품대금 연동제 활용 지원’(23.7%), ‘대체 원부자재·수입처 발굴 지원’(17.3%), ‘긴급경영안정자금 지원’(12.4%) 순이었다.
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