소도몰·글로우업리즈, 온·오프라인 연계 새로운 커머스 모델 구축 ‘맞손’

오프라인 공동구매 플랫폼 소도몰이 크리에이터 비즈니스 플랫폼 글로우업리즈와 크리에이터 커머스 시장 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.
소도몰은 2024년 7월 서울 신대방삼거리점 오픈 이후 전국 약 500개 지점 계약을 체결하며 사업을 확장하고 있다. 글로우업리즈는 스윙스, 핏블리, 깡스타일리스트, 기우쌤 등 다양한 크리에이터와 협업하며 콘텐츠 기반 커머스 분야에서 사업 영역을 넓혀가고 있다.
이번 협약은 전국 단위 오프라인 유통망을 갖춘 소도몰과 크리에이터 IP 및 콘텐츠 역량을 보유한 글로우업리즈가 협력해 온·오프라인을 연계한 새로운 커머스 모델을 구축하기 위해 추진됐다.
양 사는 이번 협약을 통해 공동구매 상품 개발과 브랜드 협업, 콘텐츠 마케팅 등 다양한 분야에서도 협력을 확대할 방침이다. 특히 크리에이터가 소개한 상품을 소비자가 온라인 뿐민 아니라 전국 오프라인 매장에서도 직접 경험하고 구매할 수 있는 구조를 마련함으로써 새로운 소비 경험을 제공하는 데 주력할 예정이다.
소도몰 서덕호 대표는 “전국 단위 오프라인 네트워크를 보유한 소도몰과 콘텐츠 커머스 분야에서 활동하고 있는 글로우업리즈의 협업이 새로운 시너지를 만들어낼 것으로 기대한다”며 “소비자들에게 차별화된 구매 경험을 제공하고 유통 시장의 새로운 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.
글로우업리즈 권기준(권기동) 대표는 “양 사의 강점을 바탕으로 브랜드와 크리에이터, 소비자가 함께 성장할 수 있는 협업 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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