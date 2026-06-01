엔케이트레이딩, 그립삭스 브랜드 ‘토삭스’ 공식 한국 총판 선정

엔케이트레이딩(NK Trading, 대표 조광현)은 미국의 피트니스 기업 ‘33 Threads(Thirty Three Thread)’의 그립삭스(Grip Socks) 브랜드 토삭스(ToeSox)의 총판을 담당하게 됐다고 1일 밝혔다.
그립삭스는 발바닥 부분에 미끄럼 방지용 실리콘이나 고무 패드(돌기)가 붙어 있는 기능성 양말이다. 스포츠를 할 때 부상을 방지하고 운동능력을 키우기 위해 주로 신는다.
33 Threads는 미국 샌디에이고의 액티브 라이프스타일에서 출발한 브랜드 그룹이다. 현재 토삭스를 비롯하여 테비(TAVI), 보레이(Vooray), 베이스33(Base33), 미쥬(Mizu) 등 각기 다른 개성과 방향성을 지닌 브랜드를 통해 운동 및 일상 전반을 아우르는 제품을 선보이고 있다. 고객이 자신만의 액티브 라이프스타일을 자유롭게 즐길 수 있도록 트렌드를 갖춘 제품을 런칭하는 것이 특징이다.
엔케이트레이딩은 이번 토삭스의 추가 공급을 통해 테비, 보레이, 베이스33, 미쥬 등 33 Threads의 모든 브랜드를 총괄 유통하는 한국 유통 파트너로 입지를 굳히게 됐다.
엔케이트레이딩 조광현 대표는 “오는 16일 토삭스 공식 B2B 온라인 주문 포털을 오픈할 예정이다. 사전 주문 시작 후 올 가을 컬렉션을 6월 중순부터 출고할 계획”이라며 “아울러 오는 8월 스타필드에서 토삭스 팝업 이벤트를 진행할 예정이니 고객 여러분의 많은 관심을 바란다”고 전했다.
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