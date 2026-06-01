코스피 장중 8800선 돌파 ‘역대 최고치’

코스피가 1일 장 중 8800선을 돌파하며 사상 최고치를 기록했다. 사상 처음 8500선을 넘어선 데 이어 상승 폭을 4% 이상 키우며 8800선까지 넘은 것이다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 9.52포인트(0.11%) 오른 8485.67에 거래를 시작했다. 이후 오전 9시 7분 기준 전 거래일 대비 125.28포인트(1.48%) 오른 8601.43을 기록했다.
코스피는 장 초반 우상향하며 8700선을 넘은 데 이어 8800선까지 돌파했다. 이날 오전 10시 51분 기준 전 거래일 대비 340.35포인트(4.02%) 상승한 8816.50을 기록했다.
삼성전자가 10% 가까이 오르면서 지수 상승을 견인하고 있다. 삼성전자는 장중 34만8500원까지 올라 지난달 27일(32만3000원)에 이어 3거래일 만에 사상 최고가를 경신했다.
코스피는 전 거래일인 지난달 29일 290.86포인트(3.55%) 급등한 8476.15에 마감하며 사상 최고치를 경신했다.
5월 상승 종목은 반도체, 전자기판, 로봇 등 정보기술(IT) 기업이 주를 이룬 것으로 나타났다.
1일 코스닥지수는 전 거래일보다 2.03포인트(0.19%) 내린 1072.77로 거래를 시작했다.
서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일보다 0.9원 오른 1508.8원으로 거래를 시작했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0