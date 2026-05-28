성심당 ‘튀김 소보로’, 로봇이 튀기고 AI가 맛본다

대전 유명 빵집 성심당 대표 메뉴인 ‘튀김 소보로’ 생산 공정에 인공지능(AI)과 로봇이 도입된다. 반도체·자동차 공정 등에 주로 활용되던 제조업용 AI가 확산되고 있다.
김정관 산업통상부 장관은 27일 대전 서구 롯데백화점 대전점 성심당 매장을 방문해 튀김 소보로 생산 과정에 AI를 적용하는 ‘AI 팩토리’ 실증 현장을 보고 제조 AI 확산 방안을 논의했다. 위험하고 힘든 고온·고강도 제빵 작업은 로봇이 맡고, 제품 맛과 품질은 AI가 실시간으로 판별하도록 했다. 임영진 성심당 대표는 “AI 도입으로 뜨거운 열기를 견뎌야 했던 직원들의 고생을 줄이고 품질 관리 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
성심당 AI 도입은 산업부가 추진 중인 ‘제조업 AI 대전환(M.AX)’의 일환이다. 산업부는 이 정책으로 제조 현장 전반에 AI 자동화 시스템을 구축하고 생산성을 높이려 한다. 지난해 9월 1000여 개 기업, 대학, 연구기관 등이 참여한 ‘M.AX 얼라이언스’를 발족하고, 제조 현장의 빠른 AI 보급을 독려하고 있다. 지난해까지 반도체·철강·자동차·조선 등 주력 산업에 AI 팩토리 102개를 보급했고 올해 100개를 추가 구축할 계획이다. 김 장관은 “M.AX를 주력 제조업에 국한하지 않고 경제 전반에 과감히 적용하기 위해 지원을 확대하겠다”고 말했다.