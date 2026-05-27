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경제
리벨리온·KB금융, 국산 NPU 기반 금융 AI 협력
동아일보
입력
2026-05-27 15:53
2026년 5월 27일 15시 53분
강우석 기자
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KB금융그룹
KB금융그룹은 인공지능(AI) 반도체 기업 리벨리온과 전략적 업무협약을 맺었다고 27일 밝혔다.
리벨리온은 AI 추론을 위한 신경망처리장치(NPU)를 설계하는 곳으로, 최근 3조4000억 원의 기업 가치를 인정받아 최근 국민성장펀드 직접 투자 1호 기업으로 선정됐다.
KB금융은 리벨리온에 사업 운영, 자금조달 및 관리, 임직원 관련 금융 서비스 등을 지원한다. 리벨리온은 KB금융에 국산 AI 반도체 추론 인프라 및 금융 서비스를 구축하는 데 필요한 기술과 제품을 제공한다. KB금융 측은 리벨리온과 파트너십을 통해 KB금융 AI 경쟁력을 한층 강화하고 글로벌 수준의 AI 금융 리더십을 확보해 나갈 것이라고 밝혔다.
#KB금융그룹
#리벨리온
#인공지능
#NPU
#신경망처리장치
#AI 반도체
강우석 기자 wskang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
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