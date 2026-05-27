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경제
‘삼전닉스 2배 ETF’ 첫날 불기둥…교육사이트 마비까지
동아일보
업데이트
2026-05-27 11:47
2026년 5월 27일 11시 47분
입력
2026-05-27 11:23
2026년 5월 27일 11시 23분
홍석호 기자
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상장 첫날 삼전 6%-SK하닉 10% 안팎 급등
레버리지 매수 몰려…상한가 60% 가까이 껑충
오전 단일종목 레버리지 모든 종목에 VI 발동
사전 교육도 폭주…금융투자교육원 홈피 먹통도
변동성 심해 하락땐 손실도 커져 투자 유의해야
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삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상장한 27일 해당 상품 투자 요건인 사전교육 이수를 위해 대거 몰려든 개미들 때문에 금융투자협회 온라인 교육 사이트가 마비되는 사태가 발생했다. 단일종목 레버리지 ETF 출시를 앞두고 필수 교육을 이수하려고 하는 투자자들이 몰린 데 따른 것으로 분석된다. 사진은 접속 지연중인 금투협 교육 사이트 화면. 2026.05.27 [서울=뉴시스]
27일 처음 상장한 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 장 초반 10%가 넘는 강세를 보이고 있다. 레버리지 ETF 매수하려는 투자자들이 몰리며 온라인 교육 사이트인 금융투자협회 금융투자교육원 홈페이지가 마비되고, 변동성 완화장치가 발동됐다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 2.42% 오른 8,242.12로 개장했다. 장 초반 삼성전자는 6%, SK하이닉스는 10% 안팎의 강세를 보였다. 전날 미국 뉴욕 증시에서 마이크론이 19%나 급등하는 등 메모리 반도체 기업에 대한 재평가 움직임이 나타난 영향이다.
특히 이날 상장된 레버리지 ETF 상품들도 10% 이상 상승했다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스의 일일 변동 폭을 두 배로 추종하는 ETF 상품 16개가 상장했다. 이 중 2개 ETF는 일일 변동 폭을 역으로 추종하는 ‘곱버스(레버리지 인버스)’ 상품이다.