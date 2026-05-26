LG OLED TV, 전세계 14개국 소비자 평가 1위

LG전자의 유기발광다이오드(OLED) TV가 전 세계 14개국의 소비자매체 TV 성능 평가에서 1위에 올랐다.
25일 LG전자는 ‘LG 올레드 TV’가 미국 소비자매체 ‘컨슈머리포트’의 평가에서 최고점을 받았다고 밝혔다. 컨슈머리포트는 65형 LG 올레드 에보 인공지능(AI)에 대해 “어떤 자리에서도 화질 저하가 거의 없는 뛰어난 시야각을 갖췄다”고 평가했다.
영국의 소비자매체 ‘위치?’ 또한 65형 LG 올레드 에보 AI를 두고 “현존 최고 수준의 OLED TV 중 하나”라고 평가했다. 포르투갈 소비자매체 ‘데코 프로테스테’는 55형 LG 올레드 에보 AI에 “실질적인 단점이 없다”며 최고점을 줬다.
이 밖에 이탈리아와 프랑스, 호주 등 총 14개국의 주요 소비자매체가 LG 올레드 TV를 1위로 꼽았다. 각국 소비자매체는 제조사로부터 제품을 제공받지 않고 직접 구매해 평가하는 것으로 알려져 있다.
박종민 기자 blick@donga.com
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