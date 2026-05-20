화장품 ODM 전문기업 그린코스, 마곡시대 열었다 …서울사무소· 중앙연구소 마곡으로 확장이전

“연구개발-영업의 콘트롤 타워 역할 수행 …..글로벌 뷰티 솔루션 파트너로 도약”
화장품 OEM·ODM 전문기업 그린코스㈜ (대표 김용인)가 마곡시대를 맞이하게 됐다.
그린코스는 최근 서울 강서구 마곡동 뉴브클라우드힐스로 서울사무소와 중앙연구소(R&D센터)를 통합해 확장이전 했다고 20일 밝혔다. 마곡 이전 직전까지 그린코스의 서울사무소와 중앙연구소는 강서구 등촌동 아벨테크노 지식산업센터에 있었다.
이번 이전은 대한민국 뷰티·바이오 산업의 메카로 평가받아온 마곡 클러스터 내에서 글로벌 고객사와의 접점을 넓히고, 연구개발(R&D) 인프라를 최신화하기 위한 전략적 결정이다. 새로운 서울사무소는 영업본부의 네트워크 역량 강화와 중앙연구소의 연구 환경 고도화에 중점을 뒀다는 게 회사 측 설명이다.
특히 중앙연구소는 스킨케어팀, 퍼스널케어팀, 색조연구팀, 선케어팀, 향료연구팀 외에 전략연구팀을 구성하여 고객대응력을 확대하기 위한 로드맵을 설정했다. 회사는 이번 확장을 기점으로 최첨단 분석 장비와 제형 개발 설비를 대거 확충할 예정이다. 이를 통해 특허 소재 상용화와 글로벌 클린 뷰티 기준에 부합하는 혁신 포뮬러 개발에 박차를 가한다는 계획이다.
아울러 영업본부는 마곡 클러스터 내 입주한 주요 뷰티 기업 및 유관 기관과의 활발한 오픈 이노베이션을 통해 시장 트렌드를 실시간으로 반영한 ‘원스톱 제품 기획 서비스’를 체계화 할 방침이라고 전했다.
그린코스는 이번 R&D 거점 강화와 발맞춰 대대적인 생산 인프라 확장을 계획하고 있다. 현재 신축 중인 제3공장이 올해 말 준공을 앞두고 있으며, 내년도 준비 과정을 거쳐 2027년부터 본격적인 가동에 돌입할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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