10주년 맞은 ‘롯데 맘편한’ 내일까지 다양한 체험행사

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 20일 00시 30분

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19일 서울 중구 시청광장에서 열린 ‘롯데 맘(mom)편한 페스티벌’에서 아이들이 체험 활동을 하고 있다. 롯데그룹의 사회공헌 사업인 ‘맘편한’의 10주년을 기념해 마련된 이번 행사는 안전 교육과 아동권리 학습, 창의체험 등 다양한 프로그램으로 21일까지 진행된다.

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박형기 기자 oneshot@donga.com
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