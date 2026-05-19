메타 AI 글래스 25일부터 국내서 판매… 출고가 69만 원부터

메타의 인공지능(AI) 스마트글래스가 한국 시장에 상륙한다. 글로벌 시장에서 수백만 대가 팔린 ‘레이밴 메타’와 ‘오클리 메타’를 앞세워 국내 웨어러블 기기 시장 공략에 나선다는 계획이다.
19일 업계에 따르면 메타와 에실로룩소티카의 협업 AI 글래스 ‘레이밴 메타’와 ‘오클리 메타’가 오는 25일 국내에 공식 출시된다.
레이밴 메타는 AI 글래스 카테고리를 대표하는 제품이다. 최근 블랙핑크 멤버 제니가 레이밴 및 레이밴 메타의 글로벌 앰버서더로 발탁되며 화제가 되기도 했다.
이번에 출시되는 레이밴 메타 젠2는 웨이페어러, 스카일러, 헤드라이너 등 3가지 디자인으로 구성된다. 1200만 화소(12MP) 초광각 카메라를 탑재해 3K 울트라HD급 사진과 영상을 촬영할 수 있다고 한다. 오픈 이어 오디오 기능을 통해 몰입감 있는 사운드도 제공한다. 배터리는 1회 충전 시 최대 8시간 사용 가능하다.
렌즈는 선글라스 렌즈, 투명 렌즈, 편광 렌즈, 변색 렌즈 등 다양하게 선택할 수 있다. 추후 도수 렌즈 착용자들을 위한 안경 형태의 제품 2종도 추가로 선보일 계획이다.
오클리 메타는 퍼포먼스 라인의 뱅가드와 라이프스타일 라인의 HSTN 두 가지 스타일로 출시된다. 뱅가드 모델은 오클리의 시그니처 프리즘 렌즈 기술과 12MP 울트라 와이드 카메라를 갖췄다. 러닝·사이클링·아웃도어 트레이닝 환경에서 바람 소음을 효과적으로 줄여주는 노이즈 저감 기능과 IP67 등급의 방수·방진 성능도 탑재했다.
‘오클리 메타 HSTN’은 프레임에 내장된 3K 울트라HD 카메라와 오픈 이어 스피커를 통해 일상 속 순간을 기록하고 공유할 수 있도록 설계됐다. 일부 모델에는 오클리의 프리즘 렌즈 기술이 적용됐다.
권장 소비자 가격은 69만 원부터다. 두 제품은 국내 백화점, 면세점 및 안경원에서 구매할 수 있으며 오클리 메타는 오클리 파트너 스토어에서도 구매 가능하다.
에실로룩소티카코리아 테이시앙림 대표는 “한국은 패션과 라이프스타일 트렌드에 민감하고 새로운 변화에 빠르게 적응하는 시장인 동시에 AI 기술에 대한 관심도 매우 높은 시장”이라며 “레이밴 메타와 오클리 메타가 스타일과 혁신 기술을 동시에 중시하는 국내 소비자들에게 새로운 라이프스타일 경험을 제시할 것으로 기대한다”고 말했다.
메타코리아 김진아 대표는 “메타는 모두를 위한 개인화된 AI 경험을 만들어가고 있으며, AI 글래스는 실시간으로 사용자의 상황과 맥락을 이해할 수 있다는 점에서 이를 구현하기에 가장 이상적인 디바이스”라며 “한국 소비자들도 이번 출시를 통해 새로운 AI 경험의 시작을 함께할 수 있기를 기대한다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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