전북 미식 자원 이집트 수출길 열렸다 …전북문화관광재단, 싱가리아 아시안 마켓과 협약 체결

양 기관, 총 10만달러 규모 수출협력 약속
최근 한류 콘텐츠의 확산으로 중동 지역 내 K-푸드에 대한 선호도가 단순한 호기심을 넘어 일상적인 소비로 자리 잡고 있다. 이에따라 국내 지자체와 공공기관들이 현지 유통 거점과의 협력을 통해 지역 특산품의 중동 시장 진출을 본격화하고 있다.
김부각·두부 곤약면 등 전북 식품 10여 개 품목 현장 전시·판매
전북특별자치도문화관광재단(대표 이경윤, 이하 재단)은 지난 18일 이집트 카이로에서 싱가리아 아시안 마켓(SINGAREA Asian Foodstuff Co. 대표 박문수)과 ‘전북 미식 자원의 현지 진출 확대를 위한 수출 업무 협약’을 체결했다고 19일 밝혔다. 양 기관은 이번 협약에서 총 10만 달러 규모의 수출 협력을 약속했다.
재단은 이번 협약과 특판행사를 통해 전북 미식문화에 대한 현지 관심을 확대하고, 향후 전북 관광 및 방한 수요와 연계될 수 있는 글로벌 홍보 기반도 함께 마련해 나갈 계획이다. 싱가리아 아시안 마켓은 이집트 내 가장 큰 아시아 식품 유통 채널로, 전북 식품 기업들이 이집트를 거점으로 아랍권 전역으로 판로를 넓히는 발판이 될 것으로 기대된다.
협약식과 동시에 시작된 ‘전북 우수 식품 특판행사’에서는 남원 김부각, 우리쌀 수제 초코파이, 두부 곤약면, 유기농 장류 등 전북 식품기업의 10여 개 품목이 현지 소비자들에게 선보였다.
재단 관계자는 “특판행사 기간 중 현지 소비자 반응 조사를 실시해 이집트 및 중동 시장 진출 가능성과 선호 품목을 분석할 계획”이라며 “전북 미식자원의 글로벌 인지도를 확대하고, 향후 관광·문화 교류와 연계한 해외 홍보를 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0