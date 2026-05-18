가블러코리아, 글로벌 기술발굴 프로그램 ‘Be-CON Tech Challenge 2026’ 개최
동아경제
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올해 주제는 ‘핵심 기반 시설 보호 및 유지 솔루션’
아이디어 응모 아닌 실전형 기술제안 프로그램으로 운영
가블러코리아(Gabler Korea)는 오늘(18일)부터 내달 15일까지 글로벌 기술 발굴 프로그램 ‘비-콘 테크 챌린지 2026(Be-CON Tech Challenge 2026)’ 참가자를 모집한다고 밝혔다.
이번 챌린지는 내달 26일 시그니엘 부산에서 열리는 글로벌 해양기술·방위산업 컨퍼런스 ‘Be-CON 2026’의 공식 연계 프로그램이다. ‘Be-CON 2026’은 미래 해양 안보와 해양 방위 기술 발전 방향을 논의하는 글로벌 협력 플랫폼이다.
‘Be-CON Tech Challenge 2026’은 해양·방위산업 분야의 미래 기술 수요에 대응할 수 있는 국내외 혁신 기술과 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다. 대학, 연구기관, 스타트업, 중소·벤처기업 등 관련 분야의 기술과 아이디어를 보유한 팀이라면 누구나 참여할 수 있다.
올해 주제는 ‘핵심 기반 시설 보호 및 유지 솔루션(Critical Infrastructure Protection & Sustainment Solution)’으로, 항만, 해저 케이블, 에너지 시설, 해양 플랫폼 등 국가 및 산업 핵심 인프라를 복합 위협으로부터 보호하고 안정적으로 유지하기 위한 기술 솔루션을 의미한다.
이번 챌린지는 단순 아이디어 응모가 아닌 실제 산업 환경에서 적용 가능한 기술 구조와 운용 방안을 함께 검토하는 실전형 기술 제안 프로그램으로 운영되며, 최근 정부가 추진하고 있는 K-방산 스타트업 발굴 및 육성 기조와도 맞닿아 있다. 참가자는 문제 정의와 솔루션 개념뿐 아니라 기술 구성 요소, 시스템 운용 방식, 데이터 처리 방안 및 현장 적용 가능성 등을 포함한 제안서를 제출하게 된다.
가블러코리아 관계자는 “이번 챌린지를 통해 국내 기술 기반 조직들이 보유한 혁신 아이디어를 실제 산업 수요와 연결하고, 글로벌 해양·방위산업 시장으로 확장될 수 있는 협력 기반을 마련할 계획”이라며 “우수 제안에 대해서는 ‘Be-CON 2026’ 행사와 연계한 발표 및 네트워킹 기회를 제공하는 방안을 검토하고 있으며, 가블러 그룹의 글로벌 해양·방위산업 네트워크를 기반으로 해외 기업 및 기관과의 협력 논의로 이어질 수 있도록 지원할 예정”이라고 밝혔다.
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