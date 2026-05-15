삼전 노조 ‘파업 강행’ 의지…“사측과 협의는 6월 7일 이후에”

삼성전자 노사가 오는 21일 총파업 돌입을 앞두고 막판 대화 조율에 나섰지만, 핵심 쟁점인 성과급 제도화 등을 둘러싼 뚜렷한 입장 차만 재확인하며 끝내 평행선을 달렸다. 사측의 조건 없는 대화 촉구에도 노조 측이 파업 강행 의지를 굽히지 않으면서 사상 초유의 반도체 라인 총파업이 가시화하고 있다.
15일 재계에 따르면 삼성전자는 이날 오전 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조) 측에 공문을 보내 기존에 제시했던 유연한 성과급 제도 개편안을 재확인하며 대화 재개를 요청했다. 사측은 공문을 통해 “협상 타결을 바라는 임직원과 주주, 국민의 바람에 부응해 조건 없이 다시 만나 대화할 것을 거듭 제안한다”고 밝혔다.
다만 전날 노조 측이 협상 재개 조건으로 내걸었던 초과이익성과급(OPI) 제도 투명화와 상한(연봉의 50%) 폐지 등에 대해서는 기존 입장을 고수했다.
사측은 공문에서 “회사는 지난 3월 중앙노동위원회 조정에서 기존 OPI 제도는 재원을 영업이익 10%와 경제적부가가치(EVA) 20% 중 선택하라는 투명화 방안을 제시한 바 있다”며 “기존 OPI 제도를 유지하면서 추가로 상한이 없는 특별보상제도를 신설해 보다 유연한 제도화 방안을 제안했다”고 설명했다.
이에 대해 초기업노조 최승호 위원장은 사측 공문 발송 직후 “6월 7일 이후 협의할 의사가 있다”며 “헌법이 보장한 권리를 잘 이행할 생각”이라고 답했다. 예고된 파업 일정이 모두 종료된 이후에나 대화 테이블에 앉겠다며 사실상 파업 강행 의사를 분명히 한 것이다.
삼성전자 노조는 21일부터 다음 달 7일까지 총 18일간 대규모 총파업에 돌입할 예정이다. 노조 측은 이번 파업에 최대 5만여 명의 조합원이 참여할 것이라고 예고해, 실제 단체행동이 이뤄질 경우 핵심 사업인 반도체 생산 라인의 가동 차질이 불가피할 전망이다. 이에 따라 산업계 안팎에서는 파업 장기화 시 경제적 파장을 고려해 파업을 강제로 중단시키는 정부의 ‘긴급조정권’ 발동이 이뤄질지 여부에 촉각을 곤두세우고 있다.
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