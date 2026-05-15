단지 앞 소사역, 서울 주요 업무지구로 빠르게 이동

DL이앤씨가 경기 부천시 원미구 소사동 일원에 조성하는 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’의 정당계약을 오는 26일부터 29일까지 4일간 진행한다.
소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 3층∼지상 38층, 13개 동, 총 1649가구로 조성된다. 이 가운데 전용면적 59∼84㎡, 897가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별로는 △59㎡A 374가구 △59㎡B 107가구 △74㎡A 208가구 △74㎡B 108가구 △84㎡A 73가구 △84㎡B 27가구다.
e편한세상 부천 어반스퀘어는 전철 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 바로 앞에 위치한 더블 초역세권 입지를 갖췄다. 소사역을 통해 지하철 2·5·7·9호선은 물론 공항철도까지 빠르게 연결될 수 있어 서울 주요 업무지구까지 편리하게 이동할 수 있다.
단지는 e편한세상 브랜드의 특화 설계가 적용돼 업그레이드된 주거 경험을 제공할 예정이다. 단지 내에는 온탕과 냉탕, 건식 사우나를 갖춘 사우나를 비롯해 피트니스센터, GDR이 적용된 실내 스크린골프연습장, 스크린골프룸, 미니짐 등 웰니스 커뮤니티 시설이 배치된다. 여기에 올데이 다이닝, 드포엠카페, 라운지카페(작은도서관), 게스트하우스 등 특화 커뮤니티와 어린이집, 키즈라운지, 키즈스테이션 등 어린 자녀를 위한 커뮤니티까지 조성될 예정이다. 단지 중앙에 잔디마당, 수공간, 휴게공간 등이 복합적으로 어우러진 ‘드포엠 파크’와 미세먼지 저감을 위한 숲과 미스트 분사 시설이 있는 ‘미스티포레’가 도입된다.
가구 내부는 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신 설계와 입주자 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 ‘디셀렉션’이 적용된다.
e편한세상 부천 어반스퀘어는 단지 앞에 위치한 소사역을 통해 주요 업무지구로 빠르게 이동이 가능하다. 현재 부천시가 소사역에 KTX-이음 정차를 추진하고 있으며 한 정거장 거리에 있는 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선(2031년 개통)이 예정돼 있다.
소사역에서 부천역으로 이어지는 경인로를 따라 이마트(부천점), 부천역지하도상가, 부천자유시장, 부천역로데오거리 등 대규모 상업시설은 물론 부천성모병원, 부천세종병원 등 의료 인프라도 가깝게 누릴 수 있다.
대규모 정비사업을 통한 주거 환경 개선도 기대된다. 소사역 일대에는 소사1-1구역, 소사본1-1구역 등 정비사업이 추진 중에 있어 향후 약 7000가구에 달하는 신흥 주거타운을 형성할 전망이다.
분양 관계자는 “부천시는 비규제지역으로 각종 규제에서는 자유로우면서 서울 주요 업무지구 접근성은 뛰어나 실수요자 중심으로 문의가 이어지고 있다”고 말했다.
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