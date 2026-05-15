시흥대야역 도보 이용 가능한 역세권 아파트

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힐스테이트 시흥더클래스

현대엔지니어링이 5월 중 경기도 시흥대야역 인근에 ‘힐스테이트 시흥더클래스’를 분양할 예정이다.

단지는 경기도 시흥시 대야동 일원에 들어서며 지하 2층∼지상 27층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 430가구 규모로 조성된다.

서해선 시흥대야역이 단지에서 직선거리 약 250m에 위치해 도보 이용이 가능하며 해당 노선을 이용하면 지하철 1·7·5·9호선으로 환승이 수월해 여의도, 강남, 종로 등 서울 주요 업무지구로 출퇴근이 용이하다.

특히 시흥대야역에는 서울 목동역까지 연결되는 신구로선(수도권 서남부 광역철도)이 계획돼 있어 향후 사업이 확정될 경우 더블 역세권 형성에 따른 수혜가 기대된다. 또한 3정거장 거리의 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선(예정)이 계획돼 있으며 시흥시청역에는 월곶판교선(예정)과 신안산선(예정)도 추진되고 있어 향후 광역 교통망은 더욱 확충될 전망이다.

생활 인프라도 풍부해 편리한 생활이 가능한 장점이 있다. 단지 인근에는 롯데마트, 스타필드시티, CGV, 시흥ABC행복학습타운, 신천연합병원 등 다양한 쇼핑·여가·의료시설이 위치해 있어 일상생활의 편의성을 높였다. 또한 부천, 광명 생활권과 맞닿아 있어 이미 형성된 대형 상업시설과 다채로운 문화 인프라를 편리하게 누릴 수 있는 우수한 주거 여건을 확보했다. 소래산산림욕장, 은계호수공원, 인천대공원 등 녹지 공간도 풍부해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.

단지 주변으로 대야초, 대흥중, 소래고 등이 가까이 위치해 교육 여건도 우수하다. 특히 인접한 은계지구 내에는 시흥 최초 과학계열 특수목적고인 시흥과학고가 2029년 3월 개교를 앞두고 있어 과학교육 거점으로의 기대감이 높아지고 있다.

힐스테이트 시흥더클래스의 본보기집은 시흥시 대야동 사업지 바로 앞에 조성될 예정이다.
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신승희 기자 ssh00@donga.com
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