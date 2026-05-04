팸글로벌, 美팜스프링스서 K-뷰티 팝업 ‘K-Festa 2026’ 성료

글로벌 음악 페스티벌 시즌에 맞춰 K-뷰티 팝업스토어인 ‘K-페스타 2026 인 팜 스프링스(K-Festa 2026 in Palm Springs)’가 미국에서 열렸다.
글로벌 셀링 전문 기업 팸글로벌이 주최·주관한 이번 행사는 지난달 11일부터 12일ᄁᆞ지 양일간 미국 팜 스프링스 소재 더 사구아로 호텔에서 진행됐다. 콘텐츠, 브랜드, 커머스, K-컬처를 결합한 체험형 행사로 기획돼 크리에이터와 일반 방문객 약 200여 명이 참여했다.
행사에는 정샘물, 아윤채, 클리오 등 주요 K-뷰티 브랜드를 포함해 총 14개 브랜드가 참여했다. 참여 브랜드들은 현장에서 제품 체험과 소비자 반응 테스트를 진행했다. 또한 뷰티·패션 미디어 ‘얼루어 코리아(Allure Korea)’가 행사 기간 현장 취재 및 콘텐츠 제작을 진행했다.
아울러 제이원K컬쳐재단(JKCF)의 후원으로 사물놀이 공연과 아트월 등 문화 프로그램도 진행됐다.
팸글로벌은 이번 행사를 통해 온·오프라인을 결합한 글로벌 진출 방식을 확대할 계획이다. 서주영 팸글로벌 대표는 “K-Festa는 콘텐츠, 커머스, 문화 경험을 결합한 플랫폼”이라며 “향후 LA, 뉴욕 등 주요 도시로 확장할 계획”이라고 전했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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