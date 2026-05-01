[단신]현대해상, 내일까지 ‘어린이 눈높이 전시회’

  • 동아일보

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현대해상이 가정의 달을 맞아 서울 광화문광장 육조마당에서 ‘현대해상 어린이눈높이전시회’(사진)를 5일까지 연다고 3일 밝혔다. 모든 작품은 5∼10세 어린이 평균 눈높이인 115cm에 맞춰 전시됐다. 어린이에게 작품 소개와 세계관을 전달하는 도슨트도 운영한다. 전시회장 벽면에 어린이가 직접 눈송이를 붙여보며 눈 세상을 만들 수 있는 체험 프로그램도 마련됐다.

#현대해상#가정의 달#광화문광장#어린이눈높이전시회#체험 프로그램
신무경 기자 yes@donga.com
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