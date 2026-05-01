향기 브랜드 부케가르니, 르세라핌 김채원 브랜드 모델로 발탁

향기 전문 브랜드 부케가르니가 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 김채원을 브랜드 모델로 발탁했다고 30일 밝혔다.
부케가르니는 독자적인 조향 기술을 바탕으로 헤어, 바디, 스크럽 등 다양한 제품 라인업을 전개하며 향을 중심으로 한 라이프스타일 뷰티 브랜드로 자리매김하고 있다.
부케가르니 관계자는 “이번 모델 발탁은 김채원이 평소 부케가르니 제품을 사용해 왔다는 점에서 출발했다”며 “김채원이 가진 밝고 다채로운 이미지가 브랜드가 추구하는 다양한 향과 분위기를 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
최근 공개된 광고에서는 김채원의 생기 있는 이미지를 바탕으로 브랜드 콘셉트를 표현해 소비자들의 이목을 끌었다.
부케가르니는 이번 모델 발탁을 계기로 브랜드 아이덴티티를 한층 강화하고, 다양한 채널을 통해 소비자 접점을 확대해 나갈 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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