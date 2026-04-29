하이트진로, 국산 쌀 활용 ‘증류식 소주 개발’ 나선다

하이트진로가 국산 쌀의 활용도를 높이기 위해 프리미엄 증류식 소주 개발에 나선다.
하이트진로는 지난 28일 하이트진로 이천공장에서 농촌진흥청 국립식량과학원과 ‘국산 가공용 벼 품종을 활용한 프리미엄 증류식 소주 개발 및 산업화’를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약식에는 하이트진로 장인섭 대표이사와 국립식량과학원 김병석 원장 등 양측 관계자들이 참석했다.
이번 협약을 통해 양측은 우리 농산물의 부가가치를 높이고 국산 원료를 기반으로 증류식 소주 시장의 고급화를 이끈다는 방침이다.
하이트진로와 국립식량과학원은 2024년부터 증류식 소주 제조 특화 전용쌀 ‘주향미’ 개발과 육성을 함께한 바 있다. 하이트진로는 지난해 강원도 홍천군, 올해는 경기도 이천시와 손잡고 주향미 전용 재배단지를 조성했다. 향후 주향미를 활용해 발효, 증류, 숙성, 제품화를 거쳐 국산 쌀의 고부가가치 활용 모델을 제시한다는 방침이다.
또한 양측은 국산 쌀의 새로운 수요를 창출해 소비 진작에 기여하고, 증류식 소주의 품질 경쟁력을 강화하기 위한 협력 체계를 구축할 예정이다.
국립식량과학원은 증류식 소주에 최적화된 맞춤형 가공용 벼 품종 개발과 안정 생산 기반을 만들고, 하이트진로는 발효 및 증류 공정 최적화 기술을 개발하고 제품화와 유통 확대를 맡을 예정이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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