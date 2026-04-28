방한한 허사비스, 4대그룹 총수 연쇄 회동…‘구글 AI 동맹’ 본격화

방한 중인 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)가 국내 4대그룹 총수를 잇달아 만나며 인공지능(AI) 관련 협력에 나섰다. 글로벌 AI 패권 경쟁이 격화하는 가운데 생태계 확장을 노리는 구글과 핵심 제조 역량을 갖춘 한국 대표기업 간 ‘AI 동맹’이 본격화하고 있다는 분석이 나온다.
28일 재계에 따르면 허사비스 CEO는 이날 오전 서울 모처에서 정의선 현대자동차그룹 회장과 만나 로봇 및 인공지능(AI) 사업 협력 강화을 논의한 것으로 알려졌다. 현대차그룹은 차량 소프트웨어 분야에서 구글과 협력하고 있으며, 자회사 보스턴다이내믹스도 구글 딥마인드와 로봇 AI 협력을 진행 중이다.
같은날 오전 허사비스 CEO는 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장과도 비공개 회동을 했다. 구 회장과는 로보틱스 기반의 ‘피지컬 AI’ 생태계 확장 및 양사 연구조직 간 시너지 창출 방안을 화두로 올린 것으로 전해졌다.
오후엔 서울 서초구 삼성전자 사옥을 찾아 이재용 삼성전자 회장과 회동했다. 양측은 구글의 자체 AI 반도체인 텐서처리장치(TPU) 구동에 필수적인 고대역폭메모리(HBM) 공급망 구축과 파운드리(반도체 위탁생산) 분야의 협력을 비롯해 모바일 및 가전 협력 방안에 대해 논의한 것으로 전해졌다.이 자리에는 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장) 등 주요 경영진도 배석했다.
허사비스 CEO는 이어 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 SK그룹 핵심 경영진과도 만남을 가졌다. 최근 폭증하는 AI 연산 인프라를 뒷받침하기 위한 차세대 HBM 등 메모리 반도체 수급 방안이 집중 다뤄진 것으로 알려졌다.
재계는 이번 연쇄 회동을 구글이 글로벌 AI 산업 전반으로 지배력을 뻗치기 위한 다목적 포석으로 해석하고 있다. 안정적인 메모리 수급을 통해 연산 인프라를 고도화하고, 자사의 AI를 모바일·자동차·로봇 등 일상 영역으로 이식하기 위해 한국 기업과의 공조가 필수적이기 때문이다. 업계 관계자는 “국내 대기업들과 구글 딥마인드는 서로가 필요한 상황”이라며 “글로벌 빅테크와의 동맹을 지렛대 삼아 치열해지는 미래 기술 주도권 경쟁에서 우위를 선점하겠다는 구상”이라고 분석했다.
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