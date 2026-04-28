손보협회, ‘손해보험 소비자 보호 협의체’ 출범

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손해보험협회가 28일 외부 전문가 등이 참석한 가운데 ‘손해보험 소비자 보호 협의체’ 출범식 및 제1차 회의를 개최했다. 협의체는 최근 금융당국의 소비자 보호 강화 기조에 따라 소비자 권익을 증진하고 ‘소비자 중심의 손해보험 대전환’을 실현하기 위해 금융권 최초로 출범했다고 협회 측은 설명했다. 향후 손보 산업의 신뢰 제고를 목표로 업계 공통의 소비자 친화적 개선 과제와 추진 방향을 제시할 예정이다.
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전주영 기자 aimhigh@donga.com
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