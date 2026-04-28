“농협 자율성 훼손 중단해야”… 전국 농민·조합장 500여 명 국회 집결

전국 농축협 조합장과 농민 500여 명이 28일 국회에 모여 농협 자율성 수호 농민공동선언식을 열고 농협법 개정안에 대한 우려를 표명했다.
이날 선언식에서 참석자들은 ▲관치 감독 중단 ▲법적 안정성을 해치는 조항 폐기 ▲자회사 지도·감독권 유지 ▲감사기구 신설안 철회 ▲중앙회장 직선제 변경 시도 중단 등 5개 요구사항을 국회에 전달했다.
농협 자율성 수호 비상대책위원회는 최근 정부가 충분한 논의 없이 농협법 개정을 추진하고 있다고 비판했다. 지난 21일 2만여 명이 참여한 농민결의대회 이후에도 기조 변화 없이 입법을 밀어붙이고 있다는 지적이다.
또한 대구·청주·수원 등에서 열린 권역별 설명회 역시 현장 의견을 충분히 반영하지 못한 채 종료되면서 농업 현장의 우려가 해소되지 않았다고 밝혔다.
이번 선언식에는 주요 농업인 단체들도 참여해 연대 성명을 발표했다. 이들은 “과도한 규제와 통제는 농업인 지원 축소와 경영 부담 증가로 이어질 수 있다”며 공동 대응 의지를 강조했다.
박경식 비상대책위원장은 “농협 자율성 상실은 곧 농업 위기로 이어진다”면서 “속도전식 입법이 아닌 충분한 논의와 공론화가 필요하다”고 말했다.
비대위는 이날 선언문을 국회에 전달하고 향후에도 농협 자율성 수호를 위한 대응을 이어갈 방침이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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