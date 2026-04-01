KB굿잡 우수기업 취업박람회 개막… 250여개社 참가

KB국민은행이 27일 서울 강남구 코엑스에서 ‘2026 제1차 KB굿잡 우수기업 취업박람회’를 열었다. 올해로 29회를 맞은 KB굿잡 취업박람회는 누적 방문자 수만 125만 명에 달하는 국내 최대 규모의 민간 취업박람회다. 현재까지 6200개 기업이 일자리 4만5000여 개를 주선했다.
이날 박람회에는 코스닥 상장사, 청년일자리강소기업 등 250여 개 기업이 참가해 구인에 나섰다. KB국민은행은 박람회 참가 기업을 대상으로 정규 직원 채용 시 1인당 100만 원, 연간 최대 1000만 원의 채용 지원금을 지급한다. 또 일자리 창출 우수 중소기업에는 최대 연 1.3%포인트의 대출 금리 우대 혜택도 제공한다.
이환주 KB국민은행장은 “앞으로도 다양한 사회공헌을 통해 국민의 평생 금융파트너로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
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