한화·대우건설 컨소, 신대방역세권 정비사업 시공사 선정… 1580가구 5800억 규모

한화 건설부문은 대우건설과 함께 서울 동작구 신대방역세권 정비사업 시공사로 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.
한화 건설부문은 지난 25일 신대방역세권 정비사업 조합원 총회를 통해 해당 컨소시엄을 시공사로 확정했다고 전했다.
이번 사업은 서울 동작구 신대방동 600-14번지 일대에 지하 7층~지상 29층, 아파트 11개 동, 총 1586세대를 조성하는 대규모 재개발 사업이다. 총 공사비는 약 5817억 원 규모다.
이 사업은 한화 건설부문의 올해 첫 정비사업 수주로 지하철 2호선 신대방역과 신안산선(예정)을 모두 이용할 수 있는 더블 역세권 입지에 들어서며 ‘포레나푸르지오 보라매(가칭)’로 탈바꿈할 예정이다.
컨소시엄은 당초 계획 대비 61세대를 추가 확보하는 대안설계를 통해 사업 효율성을 높이고 조합원 분담금 부담을 줄인 점이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
단지는 리조트형 주거 공간으로 조성되고 중앙에는 중정과 테마공원이 들어선다. 외관은 한화포레나의 알루미늄 아트월과 패턴 입면 디자인을 적용해 고급스러운 이미지를 강화해 제안했다고 전했다.
또한 전체 세대 95%를 남향으로 배치하고 다양한 판상형 평면을 적용하면서 주거 효율성을 높였다고 한다. 단지 중앙에는 2호선 신대방역과 신안산선(예정)을 연결하는 공공보행로가 조성돼 이동 편의성이 강화된다. 최고층인 29층에는 보라매공원을 조망할 수 있는 스카이라운지가 마련돼 입주민 커뮤니티 공간으로 활용될 예정이다.
한화 건설부문 관계자는 “양사의 시공 경험을 바탕으로 사업을 차질 없이 추진해 서울 서남권을 대표하는 랜드마크 단지로 완성하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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