종근당건강, 아미노산 함유 ‘아임비타 비타 아미노젤’ 출시

최근 많은 브랜드에서 아미노산을 주원료로 활용한 에너지젤 제품을 선보이고 있다. 종근당건강에 따르면 ‘아임비타 비타 아미노젤’은 장시간 운동에 도움을 주는 아미노산 5,000mg과 운동 중 지속적인 퍼포먼스를 위해 기능성 원료 발효생성아미노산 복합물이 1,410mg 함유되어 있다. 발효생성아미노산 복합물은 장시간 운동을 즐기는 분들을 위해 필수아미노산 3종(류신, 이소류신, 발린)이 혼합된 개별인정형 원료이다.
아미노산 특유의 맛에 대한 거부감을 없애기 위해 수십 번의 배합 테스트를 거쳐서 6가지 핵심 아미노산을 고함량 담아내면서도 상큼하고 깔끔한 맛을 내는 데 성공했다는 것이 종근당건강 측의 설명이다. 당에 대한 부담이 있는 현대인들을 위해 당류는 제로에 저칼로리로 설계하여 운동 중 매일 먹어도 부담스럽지 않게 에너지 부스팅이 가능하다고 한다.
종근당건강 관계자는 “아임비타 비타 아미노젤은 지구성 운동 중 지속적인 퍼포먼스를 위해 설계된 제품”이라며 “효율적으로 에너지를 보충하면서 맛도 있는 비타 아미노젤로 더 즐거운 운동 라이프가 되길 바란다”고 전했다.
아임비타 비타 아미노젤은 종근당건강몰과 네이버 스마트스토어, 전국 편의점에서 판매되고 있다.
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