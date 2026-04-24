대전·대구·광주·울산 ‘창업도시’ 지정…과기원 창업 지원한다

내년엔 비광역권에 6곳 추가 지정
정부가 2030년까지 비수도권 지역에 ‘창업도시’ 10곳을 조성하기로 했다. 서울에 집중된 창업 인프라를 분산하기 위해 3조5000억원 규모의 전용 펀드를 만들고, 5곳을 글로벌 창업생태계 100위권 도시로 육성하겠다는 계획이다.
중소벤처기업부는 24일 구윤철 경제부총리 주재 국가창업시대 전략회의에서 관계부처 합동으로 이 같은 내용의 ‘창업도시 조성 프로젝트’를 발표했다. 창업도시는 인재와 기술, 자본, 인프라, 정부정책 등이 결합돼 창업과 성장이 이뤄지는 지역 거점 도시를 뜻한다.
정부는 우선 대전(한국과학기술원·KAIST), 대구(대구경북과학기술원·DGIST), 광주(광주과학기술원·GIST), 울산(울산과학기술원·UNIST) 등 4대 과학기술원 소재지를 창업도시로 지정해 선도 모델을 만든다. 이후 내년에는 비광역권을 중심으로 6곳을 추가 지정해 총 10곳으로 확대할 계획이다.
정부는 창업도시 조성을 위해 과학기술원 중심의 테크 창업 거점 구축, 창업기업 성장·정착 지원, 지방정부 중심의 거버넌스 구축 등 3대 방향으로 사업을 추진한다.
우선 4대 과기원에는 ‘딥테크 창업중심대학’을 지정하고 창업원 설립과 학사제도 완화 등을 통해 대학발 창업을 확대한다. 추가로 선정되는 6개 도시는 지역 주력산업과 연계해 지방정부가 전략을 세우고, 중앙정부가 재정과 사업을 지원하는 방식으로 추진된다.
창업기업 지원도 강화한다. 지역 특화 산업과 연계한 사업화 프로그램을 만들고, 이전 기업에 대한 비용 감면 등 인센티브를 제공한다. 창업기업 전용 R&D와 팁스(TIPS, 민간 투자 주도형 기술창업 지원)를 확대하고, 규제자유특구 지정을 통해 신기술 사업화를 뒷받침할 방침이다.
또 올해 4500억 원 규모의 ‘지역성장펀드(모펀드)’ 조성을 시작으로 2030년까지 총 3조5000억원 규모의 자펀드를 마련한다. 국·공유재산을 활용해 창업기업용 기숙사와 업무공간 등 정주 인프라도 확충한다.
이와 함께 지역 대학·연구소·공공기관 등이 참여하는 ‘창업도시 추진단’을 구성해 사업화·투자·R&D를 연계 지원하는 통합 거버넌스를 구축한다. 엔젤투자허브와 한국벤처투자 지역 사무소도 확대해 투자 접근성을 높일 방침이다.
창업도시로 지정된 지역은 2026년 하반기부터 재정 지원을 받게 된다. 정부는 매년 성과를 점검해 지원 규모와 과제를 조정할 계획이다. 중기부는 다음 달 지방정부와 과기원이 참여하는 전략 발표회를 열고 도시별 세부 추진 방향을 공개할 예정이다.
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0