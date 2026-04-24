[프리미엄뷰]K팝-캐릭터-체험형 콘텐츠 결합… 면세점 ‘필수 여행지’ 됐다

관광 플랫폼으로 확장하는 롯데면세점
에스파와 새로운 브랜딩 영상 캠페인 전개
명동 스타에비뉴에서 ‘해치’ 콜라보 행사 등
K팝-관광 결합한 엔터투어먼트 마케팅 진행
롯데면세점이 외국인 관광객 유치를 위해 글로벌 마케팅을 전격 확대하고 있다. 올해 초 체험형 콘텐츠를 중심으로 서울 중구 명동본점 ‘스타에비뉴’를 전면 리뉴얼한 데 이어 글로벌 홍보모델 라인업을 최종 확정하며 본격적인 다국적 관광객 유치에 나섰다. 특히 롯데면세점은 최근 롯데면세점 모델 ‘에스파’의 브랜딩 영상 캠페인을 전개하고, 서울시를 상징하는 캐릭터인 ‘해치’와 컬래버레이션을 진행하는 등 외국인 관광객 유치를 위한 K콘텐츠 마케팅을 강화했다.
에스파와 함께 새로운 브랜딩 영상 캠페인 공개… K콘텐츠 강화 나서
롯데면세점이 23일 자사 홍보모델인 글로벌 걸그룹 에스파와 함께하는 새로운 브랜딩 영상 캠페인을 공개했다. 본편 론칭에 앞서 20일부터 22일까지는 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 이색적인 티저 콘텐츠를 선보였다. 공항 플립보드를 비롯해 에스파의 목소리가 담긴 기내 방송, 멤버들의 자필 입국 신고서 등을 활용해 롯데면세점을 하나의 ‘여행지’로 소개하며 본 캠페인에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.
이번 캠페인의 주제는 ‘TRIP LOTTE DUTY FREE’로, 롯데면세점 자체가 글로벌 여행객이 꼭 방문하고 싶은 ‘핫플레이스’가 되겠다는 포부를 담았다. 여행지에서 유명 거리나 맛집, 랜드마크 타워를 방문하듯, 롯데면세점을 찾으면 여행을 즐기는 것처럼 다채로운 면세 쇼핑을 누릴 수 있다는 의미다.
영상은 메인 필름 1편과 멤버별 쇼츠 4편으로 구성됐다. 에스파 멤버들이 직접 면세 쇼핑 가이드로 나선 것이 특징이다. 카리나는 ‘가방(BAG) 스트리트’, 윈터는 ‘뷰티 맛집’, 닝닝은 ‘주얼리 스폿’, 지젤은 ‘선글라스 타워’를 각각 맡아 트렌디한 쇼핑의 매력을 소개한다. 나아가 롯데면세점은 이번 영상 캠페인의 세계관을 오프라인 매장으로 확장해 고객 몰입도를 극대화할 계획이다. 향후 월드타워점, 부산점, 제주점에 캠페인 테마를 구현한 ‘에피소드 존’과 에스파 멤버 등신대를 설치한다. 또한, 시내점 전 매장에는 에스파 멤버들의 핸드프린팅을 비치해 쇼핑객들에게 더욱 풍성한 즐길 거리를 제공할 예정이다.
명동본점 스타에비뉴에 해치 핸드프린팅 선봬… 글로벌 고객 유치 총력
롯데면세점은 15일 명동본점의 한류 복합 문화 공간 ‘스타에비뉴’에서 서울시의 마스코트 해치와 협업 콘텐츠 오픈 행사를 진행했다. 그동안 K팝 스타들의 콘텐츠를 주로 선보여온 스타에비뉴에 캐릭터가 독자적인 콘텐츠로 등장한 것은 이번이 처음이다.
이번 협업의 핵심은 스타에비뉴 입구 ‘스타 하이파이브’ 존에 설치된 해치 핸드프린팅이다. 기존 K팝 스타들 옆에 나란히 자리 잡은 해치 핸드프린팅은 행운을 상징하는 의미를 담아 특별히 양각 형태로 제작됐다. 정의를 수호하고 액운을 막아주는 영물인 해치의 상징성을 새롭게 풀어내어, 방문객이 해치의 손을 직접 터치하며 긍정적인 에너지를 체감할 수 있도록 설계했다. 이는 글로벌 관광객들에게 친숙한 ‘행운의 동상’ 문화를 접목한 것으로, 해치 핸드프린팅이 명동 스타에비뉴를 찾는 외국인 관광객들에게 ‘러키 스폿’이 될 것으로 기대된다.
오픈 행사가 열린 15일, 해치가 직접 스타에비뉴에 등장해 관광객들과 소통하고, 미디어월을 통해 송출되는 해치 영상을 관람하는 등 다채로운 퍼포먼스를 선보였다. 또한 명동 거리를 순회하며 ‘해치 명함’과 ‘캐릭터 풍선’ 등 관련 굿즈를 증정해 명동을 찾은 외국인들에게 큰 호응을 얻었다. 롯데면세점은 향후 스타에비뉴 체험존 내 키오스크 게임 경품으로 해치 관련 굿즈를 적극 활용해 방문객들에게 특별한 기념품을 제공할 예정이다.
롯데면세점은 관광과 엔터테인먼트를 결합한 ‘엔터투어먼트 마케팅’의 선두주자로, 그동안 K팝 아티스트와 함께 웹드라마, 콘서트 등 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보여 왔다. 올 1월 보이그룹 ‘킥플립’과 걸그룹 ‘하츠투하츠’를 새 모델로 발탁한 데 이어 3월 걸그룹 에스파가 합류하며 2026년 글로벌 마케팅을 이끌 K팝 모델 라인업을 완성했다. 롯데면세점은 앞으로도 K콘텐츠를 강화해 글로벌 고객들에게 특별한 쇼핑 경험을 제공할 계획이다.
인천공항점 오픈기념 대규모 프로모션 진행… 경품과 할인 행사 풍성
한편, 롯데면세점은 17일 인천국제공항 DF1 구역(화장품·향수, 주류·담배) 매장 영업을 시작하며 약 3년 만에 인천국제공항에 복귀했다. 이번 인천공항점 오픈을 통해 인천, 김포, 김해, 제주 등 국내 4대 공항을 아우르는 면세 사업 네트워크를 완성했으며, 나아가 싱가포르와 베트남, 호주, 일본 등 8개의 해외 공항점을 포함해 동아시아 최대 규모 공항 면세사업자로 발돋움했다.
롯데면세점은 인천공항점 오픈을 기념해 대규모 프로모션인 ‘오프닝 페스타’를 준비했다. 먼저 △대규모 항공권·호텔 경품 △인천공항점 전용 LDF PAY 3만 원 을 포함해 금·토·일 주말 기간 최대 208만 원 페이백 제공 △PRE LDF PAY 25만 원 제공 △네이버페이 10만 원 이상 결제 시 포인트 1만 원 즉시 적립 등 내국인 혜택을 마련했다. 외국인 고객을 위해서는 △위챗페이 이용 시 최고 5% 환율 우대 쿠폰 △유니온페이로 30만 원 이상 결제 시 3만 원 즉시 할인 △인천 파라다이스시티 투숙객 전용 최대 110달러 할인 쿠폰북 제공 등 제휴처와 연계한 행사도 함께 선보인다.
롯데인터넷면세점에서는 5월 10일까지 20개의 인기 상품을 최대 55% 할인된 특가로 판매하는 프로모션을 진행한다. 이와 함께 스페셜 쿠폰 선착순 증정과 엘페이(L.PAY) 결제 시 엘포인트(L.POINT) 최대 10배 적립을 제공하는 이벤트도 마련했다. 여기에 인천공항점 오픈을 기념해 행사 기간 동안 1달러 이상 구매하고 5월 31일까지 면세품 인도를 완료한 고객을 대상으로 축하 댓글을 남기면 추첨을 통해 △제주항공 해외 왕복 항공권(2인 기준) 1명 △롯데시네마 영화 관람권(2인 기준) 10명을 비롯한 다채로운 경품을 총 170여 명에게 증정한다. 자세한 내용은 롯데인터넷면세점 홈페이지에서 확인할 수 있다.
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