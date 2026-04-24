컬러렌즈 플랫폼 폰피쉬, 무신사 성수 메가스토어에 체험형 팝업매장 오픈

㈜챙기고가 운영하는 컬러렌즈 플랫폼 폰피쉬가 무신사 성수 메가스토어 넥스트뷰티존에 체험형 팝업 매장을 오늘(24일)부터 오픈한다고 밝혔다.
이번 팝업존은 고객이 직접 렌즈를 착용하지 않아도 다양한 컬러렌즈를 경험할 수 있는 AR 체험 공간으로 구성된 것이 특징이다.
폰피쉬는 앞서 명동 및 제주 면세점에서 선보인 체험존이 고객들로부터 긍정적인 반응을 얻은 데 힘입어, 보다 확장된 형태의 오프라인 경험 공간을 기획했다고 전했다. 현장에서는 ‘클라셋’ 신규 3종과 ‘엔비’ 5종을 포함해 다양한 브랜드의 컬러렌즈를 실물로 확인할 수 있다. 또 현장 이벤트 참여 고객에게는 원데이 렌즈 2P와 습윤제를 증정할 예정이다.
폰피쉬 관계자는 “이번 팝업스토어를 통해 고객들이 보다 쉽고 직관적으로 컬러렌즈를 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 했다”며 “국내 고객은 물론 해외 방문객들에게도 브랜드를 알릴 수 있는 접점이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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