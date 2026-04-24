라이트 로스트-싱글 오리진… 캡슐커피에 ‘16가지 맛’ 담았다

[Food&Dining] 동서식품
기존보다 원두량 1.7배 많아
작년 출시 라떼 캡슐도 인기
카페에 방문하지 않고도 집이나 오피스에서 편리하게 커피를 즐기고자 하는 소비 트렌드가 확산되면서 캡슐커피 시장이 지속적으로 확대되고 있다. 이러한 변화에 발맞춰 관련 업계는 다양한 제품 출시 등을 통해 다변화된 고객의 니즈를 충족하고자 하는 노력을 계속 이어가고 있다. 동서식품은 프리미엄 캡슐커피 브랜드 ‘카누 바리스타’를 통해 다채로운 풍미의 캡슐을 제공하며 소비자들이 자신의 취향에 딱 맞는 커피를 찾을 수 있도록 꾸준히 노력하고 있다.
라이트 로스트부터 싱글 오리진까지…다양하게 즐기는 카누 바리스타 캡슐
카누 바리스타는 라이트 로스트부터 다크 로스트까지 로스팅 강도에 따른 캡슐을 제공하며 디카페인과 싱글 오리진을 포함해 총 16종의 전용 캡슐을 갖춰 취향에 따라 다양하게 즐길 수 있다.
동서식품은 지난해 11월에는 라테 전용 캡슐인 ‘카누 소프트 하모니’와 ‘카누 포르테 앙상블’을 새롭게 출시해 많은 사랑을 받고 있다. 두 제품은 우유와 함께 즐길 때 부드럽고 달콤한 맛과 향이 더욱 풍부해지는 것이 특징이다. 카누 소프트 하모니는 라이트 로스팅한 에티오피아 내추럴 원두와 우유가 만나 재스민 향과 달콤함이 어우러진 실크처럼 부드러운 조화를 이룬다. 카누 포르테 앙상블은 콜롬비아·브라질 원두의 묵직한 보디감 위에 에티오피아 내추럴 원두가 더해져 다크 초콜릿, 브라운 슈가, 캐러멜의 풍미가 조화된 깊은 맛을 구현한다.
이와 함께 카누 바리스타의 네 번째 싱글 오리진 제품인 ‘카누 싱글 오리진 브라질 세하도’도 출시됐다. 이 제품은 기후 위기와 환경 문제를 해결하기 위해 열대우림동맹과 협력한 RA 인증 원두를 사용했으며 아몬드의 고소함과 초콜릿의 부드러움, 은은한 꿀 향의 달콤한 여운이 깊이 있는 풍미를 선사하는 특징이 있다. 50년 커피 제조 기술력과 노하우가 담긴 카누 바리스타 머신
카누 바리스타는 동서식품만의 기술력과 노하우를 담아 2023년에 선보인 캡슐커피 브랜드다. 대부분의 국내 소비자가 아메리카노를 가장 선호한다는 점에 착안해 기존 에스프레소 캡슐 대비 1.7배 많은 9.5g의 원두를 전용 캡슐에 담아 풍부한 맛과 향의 아메리카노를 편리하게 즐길 수 있도록 개발했다.
카누 바리스타 캡슐 커피머신은 고급스러운 소재와 디자인을 갖춘 ‘카누 바리스타 어반’, 심플한 디자인의 ‘카누 바리스타 브리즈’, 미니멀한 사이즈로 좁은 공간에서도 사용 가능한 ‘카누 바리스타 페블’ 총 3종으로 구성됐다.
최근에는 미니멀한 사이즈와 디자인으로 인기를 얻고 있는 카누 바리스타 페블 머신에 부드러운 무드의 ‘모카’와 따뜻하고 사랑스러운 감성의 ‘라벤더’ 컬러가 추가돼 소비자들의 선택 폭을 넓혔다.
다채로운 콘셉트의 팝업스토어를 통해 소비자에게 더 가까이
동서식품은 다채로운 카누 캡슐 라인업을 바탕으로 소비자들이 나만의 ‘맞춤형 캡슐’을 찾을 수 있도록 팝업스토어 운용 등 소비자와의 접점을 늘리는 활동도 꾸준히 진행했다.
2025년 9월부터 11월까지는 서울 종로구 북촌에서 테일러숍 콘셉트를 적용한 플래그십 스토어 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌’을 운영했다. 방문객은 캡슐 테일러의 안내로 캡슐커피 머신의 종류에 따라 제공되는 대표 캡슐 3종을 맛본 뒤 취향에 맞는 커피를 자유롭게 탐색하고 즐기는 시간을 보냈다. 체험권 구매 고객에게는 커피와 어울리는 페어링 디저트가 포함된 ‘카누 한 상’, 개인의 취향에 맞는 캡슐 7종 세트가 담긴 ‘MY 테일러 패키지’ 등 추가 혜택을 제공해 색다른 경험을 선사했다.
또한 2024년 10월에는 스타필드 하남에서 ‘카누 호환 캡슐로 새로운 커피 취향을 발견해보세요!’라는 슬로건으로 ‘스위치 투 카누’ 팝업스토어를 진행해 소비자들이 카누 호환 캡슐을 직접 체험하고 큰 호응을 보였다.
동서식품 관계자는 “카누 바리스타는 국내 소비자들이 가장 선호하는 풍부한 맛의 카페 퀄리티 아메리카노를 편리하게 즐길 수 있는 제품”이며 “앞으로도 소비자들의 다양한 커피 취향에 맞는 캡슐과 머신을 꾸준히 선보일 것”이라고 말했다.
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