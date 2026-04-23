주말에 쇼핑하면 최대 15% 할인 혜택

[Money&Life]우리카드
우리카드가 구독 경제 트렌드를 반영하고 쇼핑 혜택에 집중한 새 카드를 선보였다. 최근 카드업계에서는 특정 소비 루틴을 겨냥해 혜택을 집중하는 상품이 잇따라 출시되고 있다.
우리카드는 최근 ‘카드의정석2 SHOPPER(쇼퍼)’를 출시했다고 밝혔다. 구독 경제 확산과 온·오프라인을 넘나드는 쇼핑 패턴 변화를 반영한 상품이다.
기본 혜택은 온·오프라인 쇼핑 전반에 걸쳐 10% 할인이다. 온라인은 쿠팡·네이버플러스 스토어·마켓컬리, 오프라인은 백화점·면세점·프리미엄 아웃렛·스타필드·대형 마트·올리브영·다이소 등을 포함한다.
여기에 이용 시간대에 따른 추가 할인이 붙는다. 주중(월∼금) 온라인 쇼핑 또는 주말(토·일) 오프라인 쇼핑 시 5%가 더해져 최대 15% 할인을 받을 수 있다. 월 할인 한도는 전월 실적에 따라 최대 6만 원이다.
구독 서비스 부담을 줄이는 혜택도 담았다. 쿠팡 와우·네이버플러스 멤버십·컬리멤버스 정기결제 금액의 50%를 할인해준다. 연회비는 국내 전용·해외 겸용 모두 2만8000원이다.
우리카드 관계자는 “일상과 가장 밀접한 쇼핑의 순간에 실질적인 도움이 되고자 했다”며 “변화하는 고객 라이프스타일에 최적화된 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다. 자세한 사항은 우리카드 홈페이지 또는 우리WON카드 앱에서 확인할 수 있다.
우리카드는 생활 속 혜택을 추구하는 신용카드 라인업 ‘카드의정석2’ 시리즈를 잇따라 선보이고 있다. 포인트 적립, 청구 할인, 생활 밀착형 할인 등 각자의 소비 패턴에 맞춰 설계된 것이 특징이다. 단순하지만 확실한 혜택을 제공해 자신이 사용 중인 카드의 혜택이 무엇인지 헷갈리지 않고 편하게 사용할 수 있다는 점이 장점이다.
홍석호 기자 will@donga.com
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