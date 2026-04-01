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경제
계단 2917개 올라 결승선 통과
동아일보
입력
2026-04-20 00:30
2026년 4월 20일 00시 30분
변영욱 기자
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19일 오전 서울 송파구 롯데월드타워에서 열린 ‘2026 롯데월드타워 스카이런’에서 한 참가자가 결승선을 통과하고 있다. 롯데물산이 주최해 올해 8회째를 맞이한 스카이런은 롯데월드타워 123층까지 총 2917개의 계단을 오르는 수직 마라톤 대회다.
#롯데월드타워
#스카이런
#참가자
#수직 마라톤
#롯데물산
#결승선
변영욱 기자 cut@donga.com
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